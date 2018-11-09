金麗-KY10月營收續增溫 品牌及代工雙策略 H2營收料優於去年

金麗 - KY(8429)10 月營收 3.59 億元，已連續三月單月營收保持月增成長力道，並較去年同期增加 32.82%，因下半年休閒服飾業務營運回溫，累計 1-10 月營收 32.44 億元，較去年同期減少 7.03%，衰退狀況已逐漸收斂。金麗 - KY 表示，為因應中國休閒服飾產業面臨產品設計趨勢、品質要求、以及休閒服飾品牌等多面向結構性調整，亦持續強化休閒服飾事業調整體質，提高休閒鞋 ODM 代工訂單比重，挹注穩定營運活水，且適逢中國金九銀十、十一連假銷售旺季推升代理商備貨力道，單月營收已連續三月保持逐月成長態勢，且旗下代理商為因應明年農曆春節銷售旺季，已逐步於 10 月加大休閒鞋服訂單需求，以下半年整體接單表現來看，有望繳出優於去年同期成長之成績單。



此外，金麗 - KY 近年來持續強化自有美妝品牌「MegustaMe 美愛美」銷售布局，於台灣地區除持續在線上通路推出促銷及宣傳活動外，亦積極強化官方網站與社群粉絲團經營。其次，透過品牌代理商將觸角延伸至中國地區，進一步提升品牌知名度，增添集團穩定品牌授權金收入貢獻。



展望第四季，金麗 - KY 持樂觀看法。目前自有美妝品牌「MegustaMe 美愛美」正積極開發包括 3 款新春系列產品，預計將於初春上市販售，完善品牌更為齊全之產品線；另一方面，採取「品牌＋代工」雙路並進發展策略優化休閒服飾事業，除強化產品研發設計、加大行銷推廣力道，同步藉由承接代工訂單創造集團穩定現金流，代工比重提升至 15%，凸顯體質調整及策略優化效益已逐步顯現。

