東哥遊艇Q3轉虧 EPS -1.63元 年底交船旺季力拚全年獲利成長

台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇 (8478) 第三季受淡季衝擊，單季轉為虧損，每股虧損 1.63 元；累計前三季每股虧損 0.29 元，隨著進入年底交船旺季，東哥指出，力拚全年獲利成長。而東哥遊艇 10 月合併營收 3.9 億元，較去年同期成長 269%；累計前 10 月合併營收 22 億元，年下滑 13.1%。東哥遊艇第三季營收 2.38 億元，稅後虧損 1.53 億元，每股虧損 1.63 元；累計前三季合併營收為 18.1 億元，稅後虧損 2751 萬元，每股虧損 0.29 元。



東哥遊艇表示，因產業特性及營收受交船時程影響，淡旺季波動明顯，為平衡淡旺季營收，近來著力於強化產品組合，新增小尺寸遊艇代理業務以及強化維修服務，小尺寸遊艇銷售量及營收較去年倍數成長；東哥遊艇積極開拓北美以外市場，今年受到新舊產品交替之過渡期，上半年銷售略有延滯，但澳洲市場已初見成效，不到半年內已成功銷售 OA 豪華遊艇。第四季旺季效應明顯，在手訂單及交船計畫已排定，全年營運表現可望較去年成長。



東哥遊艇表示，此次美國羅德岱堡「第 59 屆國際遊艇展」(FLI BS) 傳回捷報，現場斬獲 5 艘豪華遊艇訂單，創下歷屆參展最亮眼成績。東哥遊艇表示，積極布局未來成長動能，除開拓新市場及強化服務業務外，更將加速新產品推出週期。以往平均 2 年推一款新船型，今年已推出 90 呎新款遊艇上市，明後年更將陸續推出 5 款新船型，以更多元及完整的遊艇產品線，滿足不同客戶需求。惟為降低新款產品推出的排擠效益，針對部分舊款船型將會加速推廣促銷，對業績表現或有短暫影響。



此外，東哥遊艇已於 10 月完成 32 億元的銀行聯貸案，資金將用於新廠擴建產能及充實營運資金，高雄第三新廠進行廠房改良工程，預計年底前完工投產。東哥遊艇進一步表示，自有品牌「Ocean Alexander(OA)」是美國豪華遊艇的第一品牌，明年是集團積極轉型的一年，品牌、新產品、資金全數到位，對明年展望正向。

