聯準會升息態度堅定挫亞股銳氣 台股後市看貿易戰臉色

聯準會升息態度堅定，拖累亞股上周五 (9) 日走低，台股加權指數開低走低，權值股表現疲弱，下跌 115 點以 9,830 點作收，盤面以跌深反彈個股較有表現，未來要繼續觀察美中貿易局勢發展，如朝和緩方向發展，將有利台股後市表現。

富蘭克林華美投信表示，美國期中選舉結束，短期不確定性消除，支撐 10 月修正劇烈的台股延續反彈行情，盤面領漲的矽晶圓族群續在波段反彈高檔橫盤整理，人氣股被動元件未再破底，均維繫多方進場信心。

此外，美中兩國頻頻釋出貿易議題轉圜契機，有利台股後市上檔表現。但聯準會會後美元指數攀升，加權指數 9 日隨亞股走弱重挫，顯示反彈中的台股對於負面訊息十分敏感，建議短線操作不宜過度積極。

就盤面而言，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，不少過去一段時間跌深的電子股，股價出現大幅且快速的拉升，吸引資金進場操作，但考量美中貿易戰仍存變數，國內、外指標大廠的財測明顯轉趨保守，加上蘋概股受蘋果新機銷售低於市場預期雜音干擾而走勢震盪。

周書玄表示，近期仍建議以低波動個股為布局主軸，伺機承接股價擁有較強下檔保護的高殖利率題材股，亦可留意非電與東南亞市場為主之廠商，包括內需相關類股等。

摩根投信認為，干擾盤面多時的美國期中選舉終於落幕，兩黨分治雖恐對川普未來政策施行有部分影響，但政治不確定性消弭，亞洲在經濟與企業展望看升之下，股市多頭重新出發。

摩根投信指出，亞洲企業資產品質相較金融海嘯前已大幅改善，據路透社調查，2017 年亞洲大企業自由現金流量達 3740 億美元，為 10 年來新高，不少企業的營運現金流更是超過資本開支，加上負債比率偏低，有助吸引國際資金在市場基本面回穩時率先回補亞洲市場。