東哥遊艇完成32億元聯貸案 明年將拓展歐洲市場

台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇 (8478) 今(17)日宣布與彰化銀行等 10 家銀行團完成簽訂五年期 32 億元聯貸案，此次聯貸原規劃籌募額度為 28 億元，在銀行團踴躍參貸下，獲得超額認購金額達 41 億元，最後簽約金額為 32 億元，委由彰化銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行，共同主辦銀行包括第一銀行、農業金庫、元大銀行、合作金庫等 4 家銀行，本次資金將用於新廠擴建產能暨充實中期營運資金。東哥遊艇積極佈局未來成長動能及加速新產品開發，因應高雄廠區滿載狀況， 已承租高雄第三工廠新廠並進行廠房改良工程，預計下半年完工投產。東哥遊艇規劃在明後年陸續推出 5 款新船型，以提供更多元及完整的遊艇產品線，滿足不同客層需求；預計至 2020 年後，新產品營收貢獻將達 50% 以上。



東哥遊艇表示，遊艇產業因營收認列受到交船時程因素影響，銷售的季節性明顯， 單月或單季的營收受終端買主及淡旺季波動影響相當大。不過年底為交船旺季，一年一度全球最大羅德岱堡遊艇展即將在 10 月 31 日至 11 月 4 日開展，此次東哥遊艇將展示 6 艘自有品牌「Ocean Alexander（OA）」豪華遊艇 (包含 112 呎、100 呎 、90 呎、88 呎、85 呎及 70 呎)，其中全新設計的 90 呎遊艇 將首次在羅德岱堡亮相，更在產品發表前已接獲客戶訂單，評估第四季旺季營收成長動能仍十分強勁，明年下半年也規畫將到歐洲參展，拓展歐洲市場。