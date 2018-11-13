台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月13日

上市櫃公司 10 月營收在蘋果供應鏈、NB 等族群帶動下，以 3.32 兆元寫下歷史單月新高；累計前十月營收逾 28 兆元，約增一成，同樣改寫歷史新猷。

中國國務院總理李克強昨（12）日飛抵新加坡進行國是訪問，將出席第 33 屆東協系列會議及東亞領導人會議。李克強此行最重要的目的，在於加速「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」談判於年底前完成。昨日，中星兩方也簽署了「自由貿易協定升級議定書」，為兩國經貿合作全面升級。

LINE Bank 股東名單出爐，除 LINE Financial（台灣連線金融科技公司）持股 49.9％最多外，四大金融業股東分別為台北富邦、中國信託、聯邦及渣打銀行，加上台灣大哥大、遠傳兩家電信業者，將聯手爭取「三搶二」的純網銀執照。



經濟日報

上市櫃 10 月營收 3.3 兆 飆新高

歐洲政盪 美元指數升破 97

LINE Pay 夯 兩年刷 3,000 億

工商時報

李克強赴東協峰會 推進 RCEP

張忠謀籲解決數位經濟 4 大困境

南亞科出招 護盤、防匯損

聯合報

Ifo: 台未來半年經濟轉壞

前 9 月月薪年增率 18 年新高

青安貸款續辦 增 1.68% 一率到底

蘋果日報

兆豐銀員工領 223 萬 公股行庫薪資揭密

GDP 保 2 台經院：多準備蜂蜜檸檬

最老牌觀光牧場 味全埔心 27 億賣三立

中國時報

明年 GDP 保 2 經濟虛火傷身

升息加溫 最快明年 Q1

LINE Bank 股東出爐 富邦、中信入列

自由時報

不甩川普 中國製造 2025 錢照砸

日防全球經濟動盪 擬擴大公建

郭明錤也看淡 iPhone XR 出貨量估降 30％