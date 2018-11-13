台股盤中─蘋概利空鈍化+陸股有撐 9700點失而復得

美股「黑色星期一」來襲，亞股同步重挫反映，日股跌幅超過 3%、港股也跌近 2% 壓力最重，台股加權指數以下跌 104.04 點開出後，一度跌超過 200 點，但隨後因陸股相對有撐，且蘋概股大跌開出後有低接買盤支撐，盤中加權指數跌點縮至 120 點左右，9700 點關卡失而復得，分析師認為，台股開盤下殺狀況較預期好，可留意相對有撐的個股。

美國光學裝置製造商 LUMENTUM 控股周一調降年度第 2 季營收和獲利展望，並指出公司一名大客戶要求大幅削減訂單出貨量，據傳就是蘋果，導致昨日 LUMENTUM 股價重挫，而蘋果也大跌超過 5%。

另一方面，知名蘋果分析師郭明錤發表最新研報，宣布下修對 iPhoneXR 的出貨預估，並且預期 iPhoneXR 供應鏈將連帶產生負面影響。

種種不利消息使蘋概股湧現賣壓，成為今日殺盤的壓力區，穩懋跌停，可成和美律跌超過半根停板，和碩、大立光和欣興跌 4% 左右；同時，台積電、鴻海、華通和台郡均跌 2% 之上。

在 LUMENTUM 和穩懋連動重挫至跌停的壓力下，砷化鎵族群連帶走弱，全新跌停，宏捷科跌逾 6%，聯亞和環宇 - KY 也跌超過 3%。

國巨才宣布預計 3 年投入 100 億元在高雄建廠擴產，就傳出大陸蘇州廠減產消息，導致被動元件見空方持續肆虐，國巨和華新科跌半根停板上下，信昌電、蜜望實、九豪跌 4% 之上，大毅、奇力新、華容、智寶、光頡、台嘉碩、美桀、立隆電和禾伸堂跌逾 3%。

由於大立光領跌，二線光學鏡頭廠也相當疲軟，玉晶光重挫 7%，先進光、佳凌和亞光跌幅均超過 3%。

元大投顧指出，蘋果新機換機潮未現，蘋概族群承壓，而被動元件進入淡季、當沖比居高不下，也間接壓抑電子指數的走勢，短期上須善設風控，要留意美股選後，美股震盪加劇，本周 APEC 會議即將登場，以及月底 G20 會議前的美中協商進展，都主導著美國期中選舉後的國際股匯市走勢。

另一方面，要留意的是，本周台股還將面臨 MSCI 調降權重，目前中長期均線仍呈空頭排列，應謹慎以待。