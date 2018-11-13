【華冠投顧】盤後分析：震盪打底但中長空趨勢不變

劉彥良 分析師

受美股重挫影響，台股早盤大跌 215 點來到 9616 點，幸好在陸股開低走高下才帶動低接買盤進場收斂跌勢。終場台股下跌 55 點收 9775 點，成交量 1120 億元。

由於前低在 9400 點，只要不破前低都可以視為震盪打底，今天的大跌也可視為打第二隻腳，前提是台股接下來只能上不能下。

目前台股沒有大漲噴出的條件，所以最好的走勢就是橫盤整理等月線翻揚推升台股挑戰季線，這部分大概還要 1 個禮拜以上。可惜的是，即使如此也只是把反彈波的時間和空間拉長而已，並沒有辦法扭轉中長空結構，因為季線、半年線和年線都扣抵高檔，

早盤我們把空單回補獲利出清，目前空手以待，接下來還是會趁反彈再找空點，尤其是那種均線走空、主力大戶和法人站在調節的個股，因為順應趨勢才能提高勝率。至於滿手股票的投資朋友，我還是建議要趁反彈陸續減碼，因為全球經濟下行已是不爭的事實，未來勢必還有更大的挑戰在等著台股。

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