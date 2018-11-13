智伸科Q3獲利年減逾30% 前三季每股盈餘4.21元

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 第三季合併營收為 10.76 億元，年增 4.96%，營業利益 2.06 億元，稅後淨利 1.11 億元，年減 32.48%，季增 13.04%，每股盈餘為 1.35 元，單季毛利率及營業利益率分別達 29.18% 及 19.17%。智伸科累計前三季合併營收 32.65 億元，年增 12.37%，營業利益 5.99 億元，稅後淨利 3.45 億元，年減 19.41%，EPS 達 4.21 元。



智伸科指出，前三季整體汽車部營收比重自去年同期的 69.47% 拉升至 73.3%，同時新產品汽油高壓泵浦本體零組件於今年第三季起逐步量產出貨。



展望第四季，智伸科表示，看好旗下汽車部將受惠於第四季傳統產業旺季帶動業績成長，並驅動整體營運向上的成長表現。雖目前因中美貿易戰影響全球整體新車銷售市場成長趨緩的情況，但智伸科將受惠於主要客戶隨著汽車安全、動力及傳動等相關零組件產品滲透率提升且對該產品市場保持樂觀看法不變下，進而對公司旗下相關汽車零組件產品的拉貨力道保持增溫態勢。