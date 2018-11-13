歡聚時代第三季業績超預期 凈利潤率、月活增速藏隱憂

周一盤後歡聚時代發布的三季報雖然給出了超預期的營收以及強勁的下季度指引，但是凈利潤率的下降和月活增速的降低則暴露出公司的隱憂。

三季報顯示，歡聚時代第三季調整後每 ADS 收益 1.76 美元，高於市場預期 1.70 美元。第三季凈收入 41 億元人民幣（5.97 億美元），年增率增長 32.6%；第三季歸屬於公司的凈利潤 6.51 億元人民幣（0.95 億美元），高於去年同期的 6.36 億元人民幣；第三季歸屬於公司的非 GAAP 凈利潤 7.87 億元人民幣（1.15 億美元），年增率增長 19.7%。

周一，歡聚時代隨大市重挫 5.65%，但財報發布後，盤後大漲 3%。

歡聚時代在今年 1 月底達到 142.97 美元高位後便震盪下行，並在隨後不久進入下行通道。截至目前，歡聚時代股價較年內高點已經跌去 57.3%。

第三季營收超指引上限

第三季實現營收 41 億元，高於上季度給出的業績指引上限。同時，歡聚時代給出下季度營收業績在 43.9 至 45.4 億元之間，同樣顯示出強勁增長潛力。

歡聚時代指出，第三季強勁的營收增長主要來自於流媒體。歡聚時代流媒體第三季營收年增率大漲 35.6% 至 38.95 億元，占全部營收的 95%。

歡聚時代 CEO 李學凌指出，歡聚時代第三季的強勁增長主要來自 YY 直播和虎牙的增長。李學凌稱，YY 直播正在使用業界領先的 AI 技術來實現向用戶更精準地推薦。此外，他還提到歡聚時代同小米有緊密合作，是小米直播部分流媒體娛樂產品的獨家營運商。

凈利潤與上年同期基本持平 non-GAAP 凈利潤率下降

按美元計，歡聚時代第三季凈利潤為 9470 萬美元，和上年同期相比，略降 1%。若按人民幣計，凈利潤為 6.5 億元，年增率增長 2.3%。第三季 non-GAAP 凈利潤為 1.146 億美元，年增率增長 19%；若按人民幣計，non-GAAP 凈利潤為 7.87 億元，年增率增長 19.7%。

此外，第三季，歡聚時代 non-GAAP 凈利潤率為 19.2%，相較於上年同期的 21.3% 下降 2.1 個百分點。

月活增速進一步降低 付費增速上揚

從營運數據來看，第三季歡聚時代流媒體月活用戶數為 8800 萬，增速進一步下滑至 20.7%，為連續第三個季度下滑。不過，流媒體付費用戶卻實現了 26.3% 的增長，高於上季度 21.1% 的增速。

從歷年數據來看，第四季是歡聚時代營收最多的季度。上年第四季，歡聚時代月活增速曾達 36.6%，但如今，月活增速持續下降或許會給歡聚時代未來的營收預期增加不小壓力。

券商 TH DATA 稱，由於宏觀環境變化，YY 可能難以在第四季如往常一樣舉辦很多線上活動，因此該行對歡聚時代第四季表現看弱。除了短期的不確定性之外，該行認為歡聚時代在線上娛樂秀行業依然是領導品牌，同時該公司有拓展全球市場的可能性，因此維持買入評級，並給出 85 美元的目標價。