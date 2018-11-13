【大行報告】交銀國際：阿里巴巴雙十一成交金額同比增27% 維持買入

交銀國際發表研報指，阿里巴巴(BABA.US)今年雙十一成交金額達到2135億元人民幣(下同)，較去年的1682億元增27%，增速高於平台GMV增速。今年雙十一GMV佔該行估算的4季度GMV比重約13%，是當季日均GMV的11.6倍。

研報指出，雙十一的消費者中90後佔比達46%，成為消費主力人群，熱賣品類從必需品到非必需品及生活方式產品的轉變體現了消費側的變化和潛力。另一方面，通過大數據的積累、技術和商業的結合，阿里千人千面的推薦引擎可以滿足不同層次消費者在特定階段的購買需求，實現個性化消費需求與供給的匹配。

同時，本地生活消費單量猛增。口碑當天訂單數超1200萬筆;盒馬當天訂單量增3倍，全國盒馬門店總數近100家。而生物信息完成支付佔比達到60%，支付寶實時計算處理峰值達到17億條/秒。天貓雙十一當天產生快遞包裹量超過10億，物流體係最高日處理量達到日常處理量3倍以上。此外，雙十一成交量中40%來自國際品牌，速賣通、淘寶海外平台為全球200個國家和地區的消費者提供服務。Lazada首次參與雙十一，在新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓和越南推出促銷活動。

交銀國際認為，雙十一對品牌商的價值從最初的營銷平台到新品發佈平台，目前基於天貓對品牌的渠道和產業鏈的重塑剛剛起步，未來實現品牌銷售模式從B2C，到C2B、C2S2B，即銷售到生產到銷售的全產業鏈的改革將是新零售的核心價值所在。本次雙十一活動商戶數字化試行，聯合線下20萬門店進行智慧門店互動，通過數字化推動雙十一當天銷售以及銷售行為數據的沉澱，幫助品牌進行未來商業活動的規劃。另外，該行認為，通過線上線下庫存體係的打通，越來越多的線上訂單可以通過最近門店進行發貨，聯動門店、經銷商、供應鏈的數字化，提升消費者購物體驗。維持對阿里巴巴的買入評級和234.00美元目標價。