高盛熊市指標閃紅燈 未來一年可能白忙一場

高盛熊市預測工具處於「上升」水平，歷史角度顯示，未來 12 個月平均回報為 0，且存在「大幅」下跌風險。

高盛熊市預測工具將下述納入考量：失業率、製造業數據、核心通膨、殖利率曲線的期限結構，以及基於 Shiller PE 率的股票估值。

目前高盛熊市預測工具罕見達到 73%，創下 1960 年代末期至 1970 年代初期以降的最高水準。

深藍線：高盛熊市指標 圖片來源：Goldman Sachs

高盛首席全球股市策略師 Peter Oppenheimer 表示，該指標正「閃爍紅燈。以歷史角度來看，當該指數上升超過 60 的時候，投資者應該轉向謹慎，或至少認知到漲勢後迎接來修正，在這後面如果指數還在低檔，就可能還有熊市。」

道指和 S&P 500 在過去幾週也都出現大幅下跌，因此華爾街也發出警告。美股週一道指大跌 602 點或 2.3%、S&P 500 指數下跌 1.9%，使其 3 個月跌幅擴大到 3.7%。

Oppenheimer 表示，「隨著金融環境緊縮，美國貿易關稅衝突和油價上升已經使全球成長動力趨緩。我們常看到，市場會先出現小幅走高和觸頂，接著出現修正，然後再一波牛市高點附近觸頂。今年我們已經看到 2 次修正，分別是今年 1 月和 10 月。」

雖然美股週一幾乎所以產業都下跌，但表現最糟糕的是科技股、非必需消費品股、能源股和金融股，其跌幅超過 1.9%。多數人認為最能代表消費股和科技股的亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 週一收跌 4% 以上，且自近期高點跌幅超過 20%，摔進熊市領域。Nasdaq 綜合指數收盤進入修正。

雖然該高盛指標顯示，未來會面臨更艱困的時期，但 Oppenheimer 認為還是有很多理由奉勸投資者不要立即做出熊市即將到來的結論。

「還是有很多理由解釋，為什麼這個指標是符合巨幅修正，而不是熊市延長的開端。我們仍預期低收益時期延續下去，而不是熊市持續下去。」

Oppenheimer 預期經濟成長將放緩，但除非通膨和利息急遽上升，否則不預期出現經濟衰退。然而由於通膨乏力，走勢一直是波動性偏低而擴張期拉長。

Fed 愛用的通膨——指標 PCE 物價指數 (不含波動性食物和能源產品) 繼 8 月持平後，9 月上升 0.2%。

這使核心 PCE 價格指數年率成長連續第 5 個月在 2.0%，該指標在今年 3 月創 2012 年 4 月以來首次上升至央行 2.0% 通膨目標。

Oppenheimer 總結，「我們對於低收益的前景是基於這樣的想法：如果經濟沒有衰退，熊市的可能性就不大。隨著成長放緩，雖然有可能出現負收益，但這要到 GDP 成長低於 1% 才會比較有可能發生。」