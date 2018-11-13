分析師重申Netflix「增持」評級 股價仍大跌逾3%

根據一項新的用戶調查，網路媒體串流商 Netflix (NFLX-US) 的內容質量在過去一年有所改善。然而，積極的消息並沒有提升 Netflix 股價。Netflix 週一 (12 日) 收盤股價下跌 3.10% 至 294.07 美元。

Netflix 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

投資銀行 Piper Jaffray 調查了 1100 多名美國 Netflix 用戶，以評估他們的看法。大約 71% 的受訪者表示 Netflix 的內容在過去一年有所改善。Piper Jaffray 週一在一份報告中表示，同時有 29% 的人表示內容已經惡化。

「大多數人認為 Netflix 內容的質量在過去一年有所改善」，Piper Jaffray 分析師 Michael Olson 說道，「隨著 Netflix 繼續利用數據並投資內容庫，我們相信該公司將有能力進一步提高價格」。

Olson 重申對 Netflix 股票的「增持」評級，目標價為 430 美元。Olson 表示，如果 Netflix 可以繼續改進其內容，包括原創系列和電影，那麼對於提高訂閱價格將更有利。

競爭問題最近使 Netflix 股價近期下跌。它正目前面臨著亞馬遜 (AMZN-US)、CBS (CBS-US) 和迪士尼 (DIS-US) 的 Hulu 等競爭對手。蘋果 Apple (AAPL-US)、AT＆T (T-US) 華納媒體和迪斯尼 (以本身品牌) 正準備推出新服務。

Netflix 近期宣布為了增加營收，將推出較低費用的收費版本。目前該公司未揭露新價格，但執行長 Reed Hastings 提道會願意開始測試。

目前 Netflix 的收費方案為 3 種，但高層似乎希望推出一款限制較多的第 4 種廉價方案。目前最便宜的價格為每月 7.99 美元，而亞洲目前的類似產品價格為 2 美元至 5 美元。Netflix 目前訂閱人數約 1.3 億人次。