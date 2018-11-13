GE 有意拋售資產去槓桿 早盤跌破九年來新低

通用電氣執行長 Larry Culp 週一 (12 日) 表示，他將通過資產出售以實現去槓桿化的急迫性。

通用電氣 (GE-US) 股價週一早盤下跌 7%，股價一度跌至 7.72 美元，自 2009 年 3 月以來首次跌破每股 8 美元。

通用電氣股價走勢圖。

Larry Culp 表示：「目前沒有比降低槓桿更重要的事，GE 將通過出售資產來實現這一目標。」同時也強調理性去槓桿， Culp 稱：「即使在處於高度決策壓力當中，他也不會衝動地去槓桿。」

過去兩週以來，通用電氣股價隨著第三季財報釋出而一蹶不振。通用電氣宣告明年股利僅 1 美分、電力業務重組擔憂，會計實務的持續調查，以及利潤預測下降等四大原因，促使華爾街不看好通用電氣的後市。

摩根大通上週五 (9 日) 下調通用電氣目標價每股 6 美元，理由是該公司負債與現金流問題不斷惡化，幾乎各方面表現都比預期還差。

Miller Tabak 股市分析師 Matt Maley 將目標價格定在 6.66 美元，這是 2009 年 3 月金融海嘯時期，該公司觸及的股價低點，而且巧合的是，當時 S&P 500 指數低點為 666 點。

通用電氣面對華爾街看跌的趨勢回應道：「通用電氣是一家基本面強大的公司，擁有良好的流動資金狀況。」

刪除該公司全年盈利預測的決定是另一個不受市場歡迎的決定，但 Culp 週一解釋：「這個決定很簡單。展望今年年底業績我們沒有信心，尤其是電力業務。」

儘管如此，去槓桿化仍是通用電氣強化資產負債表的主要行動，Culp 並再次強調通用電氣沒有計劃進行股權融資。此外，通用電氣宣告明年的超低股利將能為該公司一年節省約 39 億美元。

Culp 在 10 月 1 日被任命為董事長兼執行長，也是通用電氣宣布的前一個月，該公司股價今年下跌超過 50%。