媒體：歐盟首席談判官稱脫歐協議主要參數確定

在英國政府內部為脫歐協議鬧分歧之際，負責脫歐談判的歐盟首席談判代表 Michel Barnier 似乎帶來了一線希望。

英國金融時報報導援引外交官消息稱，在持續到周一凌晨將近 3 點的深夜會談結束後，Barnier 向英國以外 26 個歐盟成員國的部長表示，可能成為退歐協議的文本參數大部分已經確定，但還需要政治方面的支持。外交官稱，結果如何取決於英國首相梅怎樣爭取內閣大臣支持。

報導稱，Barnier 說，至今尚未達成協議，和其他所有談判一樣，最後階段總是最困難的。但他又說，給予我們共同的努力，一份可能協議的參數已經大部分確定。在英國方面，內閣將這周二開會，研究這些參數。我們處在極其敏感的時期。我方最微小的公開評論都可能被那些希望談判破裂的人利用。

此後 CNBC 稱，梅的發言人又否認了有關 Barnier 的說法。彭博報導稱，荷蘭外長 Stef Block 表示，不能說協議已經擺上檯面，就等着英國內閣接受了，情況比這要複雜些。Bariner 說的是，談判雙方彼此更靠近了，但還在談判中，只有在完全達成一致後才會有協議，「我們還沒到那一步」。

英國首相梅的一名發言人曾確認，內閣本周二會討論脫歐，她尋求在本月歐洲理事會的特別會議上達成最終協議。

但在此之前，華爾街見聞提到，英國《每日快報》報導稱，英國政府再次推遲預計於周二召開的脫歐會議（計劃在會上批准脫歐協議）。這一會議在上周四和上周六已經推遲過兩次。由於英國內閣會議推遲，因此歐盟本月召開峰會審議最終脫歐協議的可能性也大大下降。

受脫歐不確定性增加影響，北京時間周一晚間，英鎊兌美元一度跌至 1.2827，創十天新低，日內跌幅超過 1.1%，抹去 11 月以來全部漲幅。歐元兌美元匯率連續第四天下跌，一度下跌 0.9% 至 1.1240，跌至 16 個月來新低。

在 Barnier 上述講話消息傳出後，英鎊短線反彈，日內跌幅收窄到 0.5% 左右，此後逐步回吐漲幅，美股收盤後，跌幅又擴大到 0.9% 以上。

歐元跌幅也曾收窄到 0.5% 左右，但此後進一步下挫，美股收盤後，徘徊 1.1220 一線。

Bannockburn Global Forex LLC 首席市場策略師 Marc Chandler 評論稱，雖然一些歐洲官員對未來幾周達成協議表達了樂觀態度，但市場越來越懷疑無法達成。

11 月 9 日上周五，英國交通部大臣喬 • 約翰遜（Jo Johnson）因不滿英國的「脫歐」談判進展而宣布辭職，這已經是特雷莎 • 梅政府辭職的第 18 位大臣。喬 • 約翰遜為英國前外交大臣鮑里斯 • 約翰遜的弟弟，今年 7 月，鮑里斯 • 約翰遜因對「脫歐」談判不滿而宣布辭職。

英國《金融時報》稱，特蕾莎 • 梅現在還面臨着幾位立場親歐盟的大臣的辭職威脅，而且反對黨工黨表示，會阻止在沒有協議的情況下脫歐。