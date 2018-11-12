英鎊重挫1% 英國脫歐不確定性捲土重來

英國首相特蕾莎 · 梅的內閣在脫歐問題上的內訌和爭吵，正耗盡市場對達成脫歐協議的耐心和信心。

英國《每日快報》報導稱，周一，英國政府推遲預計於周二召開的脫歐會議（計劃在會上批准脫歐協議），拖累英鎊下行。英鎊兌美元日內跌幅近 1%，報 1.2841。英鎊兌歐元匯率也結束過去一周漲勢，跌近 0.25%。

而且，不斷有要員從內閣辭職，嚴重干擾「軍心」，動搖特蕾莎 · 梅的權力基礎和個人威信，特蕾莎 · 梅可謂是四面楚歌。

11 月 9 日，英國交通部大臣喬 · 約翰遜（Jo Johnson）因不滿英國的「脫歐」談判進展而宣布辭職，這已經是從特雷莎 · 梅政府辭職的第 18 位大臣。喬 · 約翰遜為英國前外交大臣鮑里斯 · 約翰遜的弟弟，今年 7 月，鮑里斯 · 約翰遜因對「脫歐」談判不滿而宣布辭職。

英國《金融時報》稱，特蕾莎 · 梅現在還面臨着幾位立場親歐盟的大臣的辭職威脅，而且反對黨工黨表示，會阻止在沒有協議的情況下脫歐。

在英國和歐盟的脫歐談判中，愛爾蘭和北愛爾蘭的「硬邊界」問題依然是最難啃的骨頭。英國認為硬邊界將挑戰其主權，將導致北愛爾蘭被歐盟吞併，而歐盟稱如果沒有硬邊界，則英國需要接受留在統一的關稅同盟內，但這意味著「半脫歐」，特蕾莎 · 梅的內閣為此已經吵得不可開交。

但是，留給英國達成脫歐協議的時間還有不到五個月了。

看起來，主動權還在歐盟手中。歐盟委員會主席容克對「法國 24」表示，協議將在未來幾周內達成。他說，英國脫歐已經是一場悲劇，「我們不必要為已經存在的悲劇增添新的悲慘時刻」。