脫歐無法分開英鎊與歐元聯繫 英國會為「硬」脫歐關鍵

雖然英國正在脫歐，但英鎊與歐元這對匯率似乎走的越來越近。由於投資者對這海峽兩岸的價格構成風險，英國與歐盟達成了艱難的和解協議，推動英鎊與歐元同步。

這兩個貨幣對之間的 40 天相關性已經回升至 0.80 的高位，而每日談判的戲劇性情境也引發了歐洲投資者的關注。

在過去六週里，風險偏好、美國中期選舉、和貨幣力量的轉變，已經使美元兌主要貨幣有著較強的走勢。但隨著談判的進行，歐元與英鎊的聯繫可能會繼續。

最糟脫歐結果

如英國國會議員拒絕英國脫歐協議，而歐盟內部羅馬和布魯塞爾之間的僵局加劇，歐元應該與英鎊一起受到政治反彈的影響，因此英國脫歐協議將受到衝擊。

目前，能夠通過英國議會並獲得歐盟批准的協議仍然與北愛爾蘭的民主統一黨一起難以捉摸，英國首相梅伊 Theresa May 依賴該民主聯盟黨 DUP 支持，但他們表示不會支持她目前的提議。

德國商業銀行 Commerzbank 外匯策略師 Esther Reichelt 表示，歐盟的強硬立場至少可以阻止其他潛在的叛逃者，這應該有助於限制對歐盟統一和歐元的損害。她認為歐盟證明了足夠的抗拒能夠限制英國和未來其他脫歐國的想法。

英鎊兌歐元為 1.14。

英鎊兌歐元日線趨勢圖 / 圖：xe

英鎊本週注意觀點

本週英鎊的主要推動因素可能是英國脫歐新聞。如似乎有達成交易的可能性，那麼英鎊將會上漲，反之則下跌。

英國《星期日時代報》的頭條新聞確實令人擔憂，使投資人誤認是否梅伊與自己國會無法達成共識，而「硬」脫歐是否會是最終的選項。

梅伊的保守派政府只有少數席次，並且依賴於 DUP 及其每一位國會議員的支持，所以如果 DUP 或脫歐的叛亂分子投票反對該交易，可能會有風險，這可能會對英鎊構成壓力。

在硬數據方面，最重要的數據之一可能是 10 月份的通膨數據。根據市場預期，預計月度增長 0.2%，而年增為 2.5%。如真的更進預期數目，有利於英鎊上漲。