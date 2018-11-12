〈沃旭在地佈局啟動〉攜中鋼、興達海基建56座水下基礎建設 首套2020年出貨

中鋼 (2002-TW) 旗下興達海基今 (12) 日與沃旭簽屬水下基礎製造合約，中鋼執行副總王錫欽表示，興達海基預計將於明年中興建完成開始試產，2020 年中首套基礎建設可以交貨，2021 年可望交完合約的 56 套，將依照交貨進度逐批認列額約金額。

王錫欽指出，興達海基預計將於明年底完工試產，2020 年中即可產出首套基礎建設，且隨著學習曲線逐漸成熟，2020 年底月產能將達 3 套，2021 下半年可望達到設計產能月產 4 套，金額方面則將依照合約簽訂的出貨進度認列。

興達海基表示，目前已經引進歐洲經驗豐富之技術廠商 Nervion 及技術顧問 DNV-GL，結合國內供應鏈廠商約 20 家，與沃旭完成第一筆訂單簽約後，基本上已可滿足前 2 年的產能。

中鋼也表示，在生產過程中，沃旭將在品質與技術上提供的協助，除了幫助興達海基在量產水下基礎上，建立高品質、低成本、短交期 (QCD) 方面的競爭優勢，未來除了在台灣風場開發的合作之外，也可望攜手合作前進亞太。

中鋼於今年初通過能源局遴選，承接「高雄海洋科技產業創新專區」內「海洋工程區」之開發與營運，並於 4 月舉行了動土典禮，投資 68.42 億元興建管架式水下基礎結構的製造基地。