〈沃旭在地佈局啟動〉與中鋼旗下興達海基簽水下基礎合約 合約價值逾百億元

沃旭能源 (Ørsted) 今 (12) 日宣布，與中鋼集團 (2002-TW) 旗下興達海基簽署管架式水下基礎製造合約，興達海基將於 2020 年至 2021 年間，製造 56 座管架式水下基礎，供應沃旭大彰化離岸風電東南與西南風場的 2021 年興建工程，這也是沃旭目前為止在全球所簽署的水下基礎合約中，數量最龐大的一紙，合約價值逾百億元。

沃旭目前在全球已建造超過 1200 架風機，營運中的風場約 24 座，在全球風場的市佔率達到 28%。沃旭表示，此次與興達海基簽署的套架式水下基礎製造合約，是沃旭目前在全球簽署的管架式水下基礎合約中，簽署數量規模最龐大的一次，合約總價值超過百億元。

據雙方的合約內容，興達海基將擴充高雄興達港既有的生產設備，負責管架式水下基礎的連續製程，預計 2019 年底前擴產完成，可望於 2020 年順利投產，滿載產能為 50 座管架式水下基礎。興達海基董事長王亞洲表示，沃旭為配合興達海基的供應能力，延長交貨期，讓興達海基履約期延長至 2021 年底前，對此相當感激。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文 (Matthias Bausenwein) 表示，考量台灣海域與海床的地質條件，將採用套管式水下基礎，每座重量超過 1100 噸，高度約 75 公尺，以乘載 8MW 風機與塔架的重量，對中鋼與興達海基優越的技術能力相當有信心，為讓其發揮產值最大化，決定將其安裝時間延長 5 個月，未來興達海基也可望成為沃旭 2025 年開發大彰化離岸風場的首選供應商之一。