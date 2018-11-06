〈沃旭在地佈局啟動〉與台汽電簽陸上變電站統包合約 合約金額逾70億元

沃旭能源 (Ørsted) 今 (6) 日與台汽電 (8926-TW) 簽署陸上變電站統包合約，並將由其 100% 轉投資子公司星能公司 (Star Energy) 執行，為沃旭大彰化東南與西南離岸風場建造 2 座陸上變電站，合約金額超過新台幣 70 億元，估計將創造約 800 到 1000 個工作機會，在沃旭做出最後投資決定後，大彰化離岸風場陸上變電站預計於明年第 2 季動工。

沃旭能源與台汽電簽署的陸上變電站統包合約，為國內首項離岸風場陸上變電站正式合約，星能公司將負責執行陸上變電站的工程、採購及施工統包，並將與多家沃旭認可的本地下游供應商簽署合約，估計將創造約 800 到 1000 個工作機會。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文 (Matthias Bausenwein) 指出，陸上變電站是離岸風場中重要的基礎設施之一，也是大彰化離岸風場最先動工的項目，與台汽電公司簽署統包合約後，並將透過星能公司，優先向本地下游供應商採購陸上變電站的所有機電設備零件，為本地供應鏈創造實質商機，帶動整體產業發展。

台汽電董事長張明杰表示，未來無論在機電設備的採購，包括變壓器、電抗器、開關箱盤、電纜等，或土木施工協力廠商的選擇，均將以本土廠商為主，初步估算佔承攬金額約 85% 以上，預計將創造約 800 到 1000 個工作機會，以落實沃旭對設備與施工朝本土化努力的承諾。

據悉，星能未來可能的中下游供應商包括華城電機 (1519-TW)、中興電工 (1513-TW)、大同 (2371-TW)、西門子台灣公司、吉興工程顧問、天美時工程公司、太平洋電線電纜、華新麗華 (1605-TW)、大亞 (1609-TW)、華產科技、真毅營造、東億營造、駿逸工程 、同豐營造、漢鑫等本土企業。

為建置大彰化東南及西南離岸風場陸上變電站，沃旭目前已取得彰濱工業區內崙尾區土地租賃權，在沃旭做出最後投資決定後，大彰化離岸風場的陸上變電站預計於明年第 2 季動工。