【華冠投顧】選舉前內資買盤易縮手 台幣貶值易見外資賣壓 台股短線提防回檔走勢

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週五美股下跌，所幸今日美股電子盤反彈且亞股表現持穩，大盤於早盤小破上週整理平台下緣 9783 點後，隨即拉上平盤並重上月線，多頭極短線最重要防線仍有買盤力守，終場大盤 + 1 點，OTC 指數 - 0.43%。

今日大盤成交量僅約 900 億，低量格局代表空方力道減緩，因此多方防守難度不高，不過低量的另一面也代表盤勢欠缺攻擊力道，而且隨著選舉的腳步逼近，台股觀望氣氛會愈趨濃厚，部分內資資金亦會先行退場，盤面只靠護盤力量將很難推升盤勢。既然內資買盤有退場現象，政策護盤力道又不可恃，剩下就看外資買盤是否願意捧場，而這就要看美股和美元的走向了。

目前美股仍屬相對強勢的市場，道瓊指數甚至還反彈到所有均線之上，美股走強自然對台股是一大利多，但美元指數同步走強（今日美元指數創下波段新高、亞幣重貶、台幣貶值）卻又容易引導外資撤離新興市場，這個資金挪移的態勢如果一時無法停歇，多頭防線便有下調的可能，所以本週仍應特別提防台股回檔風險。

後市假使大盤失守上週主要震盪區間下緣 9783 點，短線將會形成較大套牢，反彈波便視為告一段落，屆時建議在操作上可搭配避險動作。

＜強弱勢股＞

今日強勢股以《1590 亞德客 - KY》、《2723 美食 - KY》、《1799 易威》、《6452 康友 - KY》... 等跌深反彈股為主，矽晶圓族群《6182 合晶》、《5483 中美晶》、《6488 環球晶》、《3532 台勝科》亦有拉尾表現。

弱勢股以被動元件族群為代表，受到媒體報導龍頭《2327 國巨》大陸蘇州廠減產消息衝擊，今日被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》全數大跌。

＜避開個股＞

上週提醒蘋果供應鏈相關個股如《2317 鴻海》、《3008 大立光》、《4915 致伸》、《6153 嘉聯益》、《6147 頎邦》、《4938 和碩》、《2439 美律》、《6269 台郡》、《4912 聯德控股 - KY》、《6121 新普》、《4943 康控 - KY》、《3406 玉晶光》、《2313 華通》、《2474 可成》、《4958 臻鼎 - KY》... 等，是當前最需要防範風險的族群，今日雖有少部分個股跌深反彈，但線形依舊極度弱勢，尤其上週五蘋果股價再度失守半年線，故蘋概股在操作上宜暫且避開甚至可著墨空方操作。

10/2 昇楷曾於 "盤後影音" 及 "盤後分析稿" 同步介紹一檔當日出現「頭肩頂」型態之避險標的《3034 聯詠》，在頭部型態出現後沒幾天，聯詠便展開波段急跌走勢。

近日弱勢股除了上段所述之低基期蘋概股外，一些基期較高的傳產股也漸漸浮現類似《3034 聯詠》先前的頭部型態，今日便介紹一檔「三尊頭」剛成形的傳產股，歡迎加入 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文之介紹。

＜鎖定個股＞

當前鎖定的「多方口袋名單」仍是《3596 智易》、《3231 緯創》、《4947 昂寶 - KY》、《2376 技嘉》、《3059 華晶科》、《8936 國統》、《3360 尚立》、《8341 日友》、《5243 乙盛 - KY》、《4927 泰鼎 - KY》... 這些線形仍強於大盤的標的，但由於台股回檔風險仍高且成交動能不足，因此多方操作已不能像十月底一般可以勇於追價，後市若見量縮回測支撐不破，再採取低接之操作方式。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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