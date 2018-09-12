客戶需求穩健 崇越預期後續營收將有亮麗表現

半導體材料供應商崇越 (5434)，受惠於客戶端需求穩健加溫，不單 8 月業績持續走揚，公司也預期，後續不單半導體材料營收有亮麗表現，並透露，2018 年中國環保工程營收將相較前一年度大幅成長。崇越 8 月營收 23.85 億元，與 7 月比成長 2.3%，與去年同期相比成長 16.69%；累計前 8 月營收為 187.49 億元，相較去年同期累計增加 22.26%。



崇越分析，業績穩健成長，主要是受惠於兩岸晶圓廠持續於先進製程擴大投片，帶動崇越科技於光阻液、光罩基板、晶圓載具、鑽石線等精密材料出貨量持續走高，其中台灣地區之先進材料、應用產品等事業營收更突破歷史新高，而隨時節進入半導體旺季，預估下半年營收將持續有亮眼表現。



此外，因應中國環保監察日趨嚴謹，企業持續投注污染防治及建置費用，今年度的環保工程認列狀況已大幅領先預期目標，下半年亦有多筆科技廠環保工程案件持續進行，預期 2018 年中國環保工程營收將相較前一年度大幅成長。



崇越除代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比為 8 成，餘為環保工程、太陽能與廠務系統工程等。近年崇越將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大市場規模。