〈人民幣破6.97〉人行向空頭放話：幾年前交過手 應該記憶猶新！在岸離岸短線急拉

人民幣今 (26) 日跌勢驚人，在岸人民幣接連跌破 6.95、6.96 關卡，離岸人民幣貶破 6.97 關口，逼得中國人行 (PBoC) 副行長、中國國家外匯管理局局長潘指勝出面對空頭喊話，只幾年前交過手，應該都記憶猶新。

人民幣兌美元上午貶勢驚人，一早中間價連續四天下調，自去年初以來首度跌破 6.95。在岸人民幣上午更是連破兩關，相繼失守 6.95、6.96 兩道關卡，最低一度貶到 6.9682，距離 6.97 只差一步之遙。

至於離岸人民幣同樣讓人怵目驚心，不僅一舉貶破 6.97 大關，到了下午一點左右更下探 6.9770，距離 6.98 又更近了。

眼看匯市跌跌不休，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝在國務院政策例行吹風會上表示，對於那些試圖做空人民幣的勢力，幾年之前中國都與其交過手，彼此也非常熟悉，甚至可以說是記憶猶新。

潘功勝表示，人行目前已經採取一些措施來穩定預期，例如不斷完善人民幣匯率市場化的機制，保持匯率的彈性；也針對外匯市場順週期的行為，繼續積極採取宏觀審慎政策等措施來穩定外匯市場預期。

不過潘功勝也坦言，今年來外部環境複雜性明顯上升，包括貿易摩擦、美國升息、美元走強、新興市場風險上升等，為全球經濟、國際貿易和金融市場帶來較大不確定性與挑戰，

潘功勝更強調，無論和發達經濟體貨幣比較，還是和主要新興經濟體國家貨幣比較，人民幣儘管貶值，但仍是比較穩定的貨幣。並再度重申中國不會搞競爭性貶值，不會把人民幣匯率作為工具來應對貿易紛爭等外部問題。

值得注意的是，在人行副行長講話後，在岸人民幣從下午三點五十分起，短線拉升超過兩百點，接連收復 6.95、6.94 關卡，最高來到 6.9332；離岸人民幣同樣在下午三點四十三分起，急遽拉升一百多點，收復 6.96 關卡，單日震幅達 0.4127%。