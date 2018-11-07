人行易綱表態「真金白銀」改善融資環境 推3支箭組合政策

針對中國民營企融資難、融資貴的問題，高層再有表態。中國人民銀行行長易綱表示，要「真金白銀」改善民企融資環境，把民營企業在貸款上的困難、發債上的困難、股權質押融資上的困難有效地予以化解。

中國《經濟日報》週二 (6 日) 刊登易綱專訪，他表示，人民銀行將進一步擴大民企債券融資支持工具試點，目前已有 30 家民企正在抓緊準備債務融資工具的發行工作，另外人民銀行正在與證監會緊密協作，制定支持民營企業公司債券的具體方案。

易綱指出，今年以來，人行已經 4 次降準，共釋放約人民幣 4 兆元流動性，對沖了中期借貸便利等之後，凈放出 2.3 億元流動性。

他相信，池子裏的水也很多，流動性是合理充裕的，問題在如何將流動性流到民營企業和最需要的地方，因此人行採取了「3 支箭」的政策組合。

「第一支箭」是增加民營企業的信貸，特別是小微企業的信貸。人民銀行今年以來增加了 3,000 億元的再貸款、再貼現額度，基本上都是針對小微企業和民營企業，凡是中小銀行有客戶、還能貸出去，只是因為存款不夠或是存貸比太高，缺乏資金導致貸不出去的，人民銀行都以再貸款、再貼現的形式支持這些銀行。

「第二支箭」是支持民營企業發債。推出民營企業債券融資支持工具，就是一個保險，這個保險是由投資者付費的，沒有加重民營企業的負擔。這樣就解決了債券發行不流標、有足夠的認購倍數的問題。只要民營企業的債能發出去，現金流就來了，銀行也不催他還款了，股市也可以稍微穩定一點。

「第三支箭」是研究設立民營企業股權融資支持工具。針對目前民營企業股權質押風險，相關部門正在多措並舉化解。