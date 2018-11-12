雙11菜鳥網處理逾10億筆物流訂單

里巴巴集團11月12日宣佈，2018 年 11 月 11 日商品成交額（GMV）達人民幣 2,135 億元（約合 308 億美元），首次突破 2,000 億元大關。

• 通過支付寶結算的商品成交額高達人民幣 2,135 億元（約合 308 億美元），按年增長 27%。

• 菜鳥網絡處理超過 10 億筆物流訂單，宣告智能物流骨幹網正式進入 10 億包裹時代。

• 全球逾 18 萬個品牌參與天貓雙 11，超過 40%中國消費者購買國際品牌商品。

• 237 個品牌 GMV 超越人民幣 1 億元，遠超 2017 年雙 11 的 167 個品牌；其中包括國際領先

品牌蘋果、戴森、Kindle、雅詩蘭黛、歐萊雅、雀巢、Gap、耐克、阿迪達斯。

• 進口中國成交額最高的國家為：日本、美國、韓國、澳洲、德國。

• 交易覆蓋全球 230 個國家和地區。

• Lazada 平臺作為阿里巴巴生態的一部分亦參與了今年雙 11，為新加坡、馬來西亞、泰國、印

度尼西亞、菲律賓及越南消費者帶來狂歡體驗。

• 線上線下全面融合，中國內地逾 20 萬新零售門店和 100 個重點商圈參與天貓雙 11。

各省消費以廣東、浙江、江蘇分別位列前三位；以消費城市排序則分別為上海、北京和杭州。最受歡迎進口商品分別為保健食品、牛奶粉和面膜；最受歡迎進口國分別為日本、美國和韓國。至於最受歡迎的出口商品則分別為連衣裙、褲子和毛呢外套。