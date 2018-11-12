產業互聯網核心：提升賦能B端能力

“互聯網的下半場屬於產業互聯網”、“沒有產業互聯網支撐的消費互聯網，隻會是空中樓閣”等觀點，讓“產業互聯網”迅速成為行業熱詞。

在第五屆世界互聯網大會上，金沙江創投董事、總經理朱嘯虎更是表示：“共享經濟風口已過，下一站是產業互聯網。企業服務和產業互聯網機會非常多、非常多、非常多。”

熱潮之下，國内一些消費互聯網企業，開始大張旗鼓向產業互聯網轉型。然而，產業互聯網的重點併不在於互聯網本身，而在於通過大數據、雲計算和AI等新技術，對產業各環節進行改造、賦能。很多消費互聯網企業雖然積累起了2C的能力，併不能代表它們天然就擁有2B的優勢。建立賦能B端、服務產業的能力，才是掘金產業互聯網億萬級市場的基礎。

隨著行業巨頭紛紛轉型產業互聯網，培育2B能力，爭奪B端市場的戰鬥已經打響。誰才能在這場戰鬥中脫穎而出？誰又會成為產業互聯網時代的巨型獨角獸？

產業互聯網掘金難度大於消費互聯網

雖然服務B端的市場空間巨大，但存在涉及行業、環節眾多，具有市場集中度低、行業跨度大、技術要求高等特點，這將意味著企業掘金產業互聯網的難度，要高於掘金消費互聯網。

以服務C端的電子商務為例，在消費互聯網時代，互聯網企業需要做的是建立一個電商平台，在這個平台上提供品類齊全的商品，然後吸引消費者購買，方便、快捷、低價是消費者的主要訴求。

然而隨著消費升級，人們不再滿足於購物的方便、快捷、低價，開始追求個性化、定製化消費。這時候如果仍按照傳統模式，給消費者提供商品，勢必會出現供需難以匹配的情況。

這時候掌握消費者、了解需求的傳統互聯網企業試圖更多滲透到上遊行業，來改善B端的生產、營銷各環節，滿足消費者個性化需求的同時，體現自身價值。

由於傳統電商平台銷售的產品品類眾多，對應著家電、圖書、服裝、食品等多個行業，每個行業的原材料採購、生產、交易交付等都有自身特點，要想深入如此眾多的行業，服務和賦能這些行業，難度頗大。

一方面難度大，另一方面產業互聯網在中國才剛起步，中國互聯網企業服務B端的能力，無論技術方面，還是在賦能的深度和廣度上，都存在不足。

深入B端，是更好賦能的基礎

在行業競爭加劇、消費升級、中美貿易戰等背景下，B端也存在著強烈的實現精細化管理、轉型升級、降本增效等需求，然而這併不意味著產業互聯網企業可以輕易地滿足B端需求。

雖然也存在通用的2B服務，但個性化、差異化，才是B端需求的最顯著特點。例如，在SAAS領域，雖然也存在通用的管理軟件，但讓這些軟件適應不同行業以及行業内不同類型企業需要，才是這些軟件服務能否佔領細分市場的關鍵。

也即是說，新技術是賦能的必要手段，而深入細分行業，了解行業發展規律和企業特性，才是更好地服務B端的基礎。

基於以上邏輯，無論是採用S2B2C，還是T2B2C模式，掘金產業互聯網，都必須一方面提升技術實力，另一方面深入行業底層，了解行業的發展規律和真實需求，在遵循行業發展規律的基礎上，滿足行業根本需要，才能保證賦能成功，最終實現新技術與產業的深度融合創新，促進新的商業模式誕生。可以說：賦能垂直行業的能力，決定了未來產業互聯網市場的規模。

轉型產業互聯網的巨頭們都在試圖提升賦能垂直行業的能力。例如，今年10月，騰訊與找鋼網成立合資公司，共同開展企業級服務，而找鋼網是鋼鐵垂直領域產業互聯網企業的代表。

先行者鍛造服務B端能力，拓寬護城河

在產業互聯網熱潮到來之前，就已經有很多企業在開展企業級服務，緻力於深入了解行業發展規律，借助新技術賦能產業。他們通過長年不斷的積累，給自己打上2B的基因，例如阿里、用友、慧聰、卓爾智聯等企業。

用友有30年開展企業服務的經驗。2015年初，用友宣佈進軍產業互聯網，其後發佈了3.0新戰略：在軟件的基礎上，通過基於全新一代技術的雲服務和企業金融服務，幫助企業和公共組織客戶實現數字化。據統計，用友雲已為超過400萬家企業與公共組織提供雲服務。

慧聰集團有26年開展企業服務的經驗，旗下重點有三類企業，一類是買化塑、棉聯、中模國際這類的重度垂直平台，深入化工、棉花、建築裝備等行業，為行業企業提供交易和金融等平台化的產業互聯網服務，賦能行業的同時實現了與行業的同步融合發展；第二類是兆信股份、慧嘉、融商通聯這樣的數據服務公司，通過物聯網、大數據、雲技術等技術切入企業服務市場，一方面生產數據，另一方面進行數據分析、挖掘，提供數據和雲服務，幫助企業更好地開展供應鏈管理、數據營銷等工作；第三類是中關村在線、慧聰網及行業網站等互聯網信息服務平台，為企業提供產業信息服務，其中慧聰網及行業網站已累計服務超過2500萬家中小企業註冊用戶。

慧聰集團還不斷研發新技術，找到技術與產業發展的契合點，推動旗下企業不斷叠代轉型。例如，慧聰集團已通過自主研發擁有成熟的SAAS技術，旗下家電匯平台，利用慧聰集團新零售SAAS解決方案，賦能家電行業中小企業和經銷商，為其提供到從產品採購、供應鏈管理、市場營銷、金融、物流到售後的全流程閉環服務，幫助企業解決了獲客難、客戶復購率低、產品單一、客戶之間缺乏互動、互聯網轉型難等痛點問題。受到家電零售企業青睐，嘗試推廣了幾個月，就已擁有近萬家付費客戶。

慧聰集團SAAS解決方案，將進一步在集團服務的其他垂直領域推廣，推動慧聰網、中關村在線等平台，轉型成為綜合類或垂直類的產業互聯網平台。

慧聰集團縱向+橫向的產業互聯網佈局，讓其在產業互聯網領域，頗具發展潛力。慧聰集團、用友等企業的探索，對於中國企業補齊2B短板，提升賦能B端的能力，拓寬產業互聯網的市場空間，具有重要意義。

業界普通認為，產業互聯網在中國起步較晚、行業壁壘較高，難以產生獨角獸企業，但一旦產生，就會是巨獸，將難以被超越。預計這類獨角獸企業，將產生於擁有2B基因，先行進入產業互聯網領域的企業。