美利達Q3業績創12季新高 年增66% 前三季EPS 4.07元

第三季進入對歐、美等主要高級自行車、電動車市場之出口旺季，在電動自行車出貨成長加持下，美利達 (9914) 第三季銷售規模及平均單價 (ASP) 均優於去年同期，推升單季獲利達 6.73 億元，較去年同期成長 66%，創近 12 季新高，EPS 2.23 元，優於去年同期 1.35 元表現。美利達表示，在電動自行車銷售暢旺下，前三季集團銷售業績成長顯著，雖中國市場景氣仍處於谷底盤旋，但進入下半年隨新車出口成長，再加上國際市場匯率友善因素影響下，獲利明顯跳脫谷底陰霾，前三季 EPS 4.07 元，較去年同期成長逾 42%。



此外，美利達 10 月營收也回溫，達 20.06 億元，月增 4.58%，年增 8.92%；累計 1-10 月營收 219.39 億元，年增 18.66%。其中，以出口歐美市場為主的台灣廠，前 10 月累計銷售台數逾 80 萬台，年增近 26%，累計銷售金額逾 190 億元，年增 30.47%，創下歷史新高紀錄。