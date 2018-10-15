巨大9月營收續揚 美利達Q4業績力拼加溫

美利達 (9914)9 月營收受到部分車款出貨遞延影響，9 月營收較上月減少近三成，降至 19.17 億元，然進入第四季，法人表示，隨設備問題解決再加上新車款提前出貨，美利達第四季出貨將恢復高速成長，單季出貨量上看五萬台，較去年同期成長逾七成。美利達在電動自行車出貨成長下，今年第二季平均單價正式突破 1000 美元，來到 1034 美元，較第一季平均單價成長逾一成，更較去年同期成長逾三成，帶動今年前三季營收達 199.33 億元，年增 19.74%。



而巨大 (9921) 則在電動自行車持續熱銷下，推升歐洲業績持續成長，再加上美國市場新車款銷售表現佳，帶動 9 月營收續揚，達 57.3 億元，月增 7.82%，年增 10.9%；累計 1-9 月營收 453.3 億元，年增 8.6%。