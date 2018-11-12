融程電前三季EPS 1.88元 獲利年增49% 10月營收跳增逾2成

IPC 廠融程電 (3416) 公告第三季財報，單季稅後盈餘 0.45 億元，季減 4.2%，年增 42.6%，EPS 0.62 元，累計前三季稅後盈餘 1.35 億元，年增 49%，EPS 1.88 元。此外，該公司 10 月營收 1.37 億元，較上月大增 23%，年增率達 25.9%，累計前 10 月營收為 12.75 億元，年增率 12.2%。該公司在強固型工規手持裝置競爭力強，陸續獲得 IPC 龍頭大廠研華 (2395) 與研揚 (6579) 旗下醫療設備廠醫揚 (6569) 入股，長期成長展望佳。



該公司第三季合併營收為 3.56 億元，季減 9.6%，年增 3.28%，受惠於台幣貶值與產品組合改善，毛利率提升至 37%，稅後盈餘 0.45 億元，季減 4.2%，年增 42.62%，EPS 為 0.62 元。



累計前三季合併營收為 11.39 億元，年增率達 10.75%；毛利率為 34.44%，同比略增，營業利益為 1.37 億元，年增率為 13.25%，稅後盈餘為 1.35 億元，年增 49%，EPS 1.88 元。



該公司上週全球經銷商大會，邀請全球主要客戶來台進行銷售展望與新品研討介紹，透過會議討論與教育訓練，讓融程與客戶對明年的商機與產品行銷策略凝聚共識。展望未來，汽車檢測、IoT 物聯網、工業 4.0、智慧工廠及警用消防，將是其主要投入開發之領域。