醫揚要增購融程電3%股權 持股直追研華 融程電小漲

融程電 (3416) 再獲研揚 (6579) 旗下醫療設備廠醫揚 (6569) 增加持股。週二 (2 日) 晚間醫揚公告，擬以每股不超過 57.5 元，在 2200 張額度內增持該股。目前醫揚持股融程電 12.05%，如新增股權 2200 張，約當融程電股本的 3%，則醫揚累計持股將超過 15%，直逼第一大股東研華 (2395) 的 16.62%，對融程電的影響力也持續增加。



不過，醫揚此次擬收購的籌碼來源，公告中並未說明，僅表示「將參考市場價格」。據悉，融程電前董事長李益仁目前持股已經不多，持股 5% 的廣積 (8050) 雖與研揚策略合作，但也無意釋出股權，研華參與的私募股權有閉鎖期，機率不高，可能在市場慢慢收購。



週三 (3 日) 融程電股價逆勢小漲，終場收在 55.4 元價位，上漲 0.73% 或 0.4 元，成交量僅 46 張。醫揚今年接收系統電 (5309) 與李益仁的股份，兩次的每股收購價均約 50 元，目前持股 8700 張，約 12.05%。研華去年底參與融程電私募現增案，每股認股價格則在 45 元。