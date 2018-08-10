融程電上季雙率挫 上半年EPS1.25元 與研華、醫揚展開策略合作

IPC 廠融程電 (3416) 公告半年報，第二季雙率維持低檔，本業表現未如預期，營業利益 0.39 億元，季減 22%，年增 18.2%，但匯兌收益貢獻，單季稅後淨利達 0.47 億元，較上季略增 9.3%，較同期則大增 62%，EPS 為 0.65 元，略優於首季的 0.6 元。累計上半年營收 7.83 億元，年增 14.52%；毛利率 33.3%，較去年 34.53% 略減，營業利益為 8957.6 萬元，較去年同期成長 7.56%，稅後盈餘 9038.2 萬元，年增 52%，EPS1.25 元。



該公司第二季營收為 3.94 億元，較首季成長 1.28%，年增率 18.2%，毛利率 33.07%，低於首季的 33.53% 以及去年同期的 34.06%，創下新低紀錄，營益率 10%，低於上季的 12.9%，略優於同期的 9.95%，為次低紀錄。不過，第二季的匯兌收益則來到 1536 萬元。



融程電指出，該公司近年積極佈局強固與手持電腦市場，為擴大競爭力，去年底透過私募引進研華 (2395) 策略聯盟；今年，同業醫揚 (6569) 也承接原先融程大股東之持股，融程與新的大股東們均有接觸討論長期策略合作方向。展望未來，除了汽車檢測，IoT 物聯網、工業 4.0 以及智慧工廠，都將是融程電主要投入開發之領域，長期成長展望樂觀。