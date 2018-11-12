宏達電積極搶攻VR市場 VIVEPORT遊戲已達1500多種 盤中股價攻漲停

宏達電 (2498) 積極搶攻 VR 市場，日前受高雄市政府及 CTESA 中華民國電子競技協會邀請，於「TESL 高雄電競館」進行《2018 國際電競高峰論壇》，由 HTC 台灣區總經理陳柏諭代表出席，針對現今與未來的電競產業及虛擬實境發展提出看法，並透露未來 HTC 於其中的定位與規劃。除積極發展 VR 領域，宏達電在智慧型手機市場也不退出，盤中股價重返 40 元關卡，並一舉攻上漲停，達 42.35 元。HTC 台灣區總經理陳柏諭日前表示，HTC 自 2015 年發表全球首款可走動式 Room-scale VR－VIVE 以來，為全球虛擬實境產業帶來革命性的發展，也引領全球各大科技品牌及內容開發商一同邁入全新紀元。此外，他強調，HTC VIVE 目前提供的設備是業界最好的，隨著 5G 的來臨、AI 人工智慧的進步以及 AR、VR 乃至於 MR 技術的成熟，將能再次改變感官上的體驗。當環境、技術都成熟了，遊戲產業也將達到更高境界。



結算至 2017 年為止，全球電玩電競的玩家人數已高達 26 億人，其使用包含手機、電腦及遊戲機等平台；未來透過 HTC VIVE 所構築成的 VR 平台與生態鏈，將可為電玩相關產業帶來更多的操作模式與應用，讓電玩電競遊戲發展更趨多元與迷人。而目前在 VIVEPORT 上的遊戲已高達約 1,500 多種，並且在 VIVE STUDIO 的協助下，讓更多的內容創作者落實他們的虛擬實境創意，將可為電玩電競產業注入更多活水。



虛擬實境產業在近年快速的發展下，於各領域都有創新的內容與應用，甚至還有許多待發掘的產業應用。因此無論是應用在教育或是職業訓練上，透過畫面及感官的傳遞，都能讓人可以有親臨現場的感受，包含國內外的酒商、消防訓練單位以及美國波音公司（The Boeing Company），日前即開始運用 VIVE 作為推廣教育與訓練的工具，不僅讓賓客能夠直接體驗製酒的過程，更大幅降低訓練時的危險性及成本。



陳柏諭同時表示，比起死背課本，將現場環境實際帶給學生，更能加深印象、豐富學習的過程。想要外太空月球漫步、深入海底探索、站在聖母峰高峰上、走入人體、穿越時空體驗古代生活，只要戴上 VIVE，通通可以做到。目前也正和幾所國、高中談合作，未來將可利用 VIVE 來呈現教材。而 HTC 目前在軟體、硬體、體驗內容及場域等方面都已經完成佈局，帶來的服務與體驗是全球首屈一指的，展現全球虛擬實境領導實力，未來也將會全力加強包含電競與教育在內的運用，實現『跳脫現實框架、解放無限想像』的使命。

