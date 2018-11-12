中鋼Q3 EPS 0.47元 7年來單季新高 10月營收同步創高

中鋼 (2002-TW) 今 (12) 日公告第三季財報，稅後純益 72.39 億元，季增 10.4%、年增 103%，每股純益 0.47 元，創 7 年單季新高，前三季稅後純益 184.07 億元，年增 72.8%，每股純益 1.19 元，賺贏去年全年，而中鋼同步公告 10 月營收 364.38 億元，也為採用合併營收後單月新高。

中鋼第三季營收 1027.32 億元，季增 2.4%、年增 15.5%，毛利率 13.84%，季增 1.36 個百分點、年增 4.39 個百分點，營益率 9.95%，季增 1.21 個百分點、年增 4.51 個百分點，稅後純益 72.39 億元，季增 10.4%、年增 103%，每股純益 0.47 元。

中鋼前三季營收 2964.46 億元，年增 15.5%，毛利率 12.26%，年增 1.69 個百分點，營益率 8.44%，年增 2.02 個百分點，稅後純益 184.07 億元，年增 72.8%，每股純益 1.19 元。

中鋼今年在盤價連漲，出貨暢旺下，第三季獲利繳出 2011 年第三季以來，7 年單季新高，前三季獲利更超越去年全年，中鋼也公告 10 月營收 364.38 億元，也創下採用合併營收以來單月新高，月增 7.4%、年增 23.1%；累計前 10 月營收 3328.83 億元，年增 16.2%。

而中鋼也在今日董事會也通過三、四號卸船機，以及一、二號燒結設備的汰舊更新計畫案，預計將斥資 32.76 億元改善設備，同時投資 7.33 億元，通過一號燒結增設廢氣脫硫計畫案，減少製程中硫氧化物的排放。

此外，中鋼也通過人事任命案，原企劃部門副總經理林義郎因 10 月底退休解任，董事會通過遺缺由前財務部門助理副總經理、現任中盈投資公司董事長黃百堅升任，自 107 年 11 月 12 日起生效。