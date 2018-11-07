貨物承攬業獲利穩 捷迅Q3 EPS創8季新高

貨運承攬業者捷迅 (2643-TW) 今 (7) 日公布第 3 季財報，稅後純益 2184 萬元，年增 23%，每股純益(EPS)0.83 元，創 8 季新高，前 3 季稅後純益 4952 萬元，年增率近 39%，EPS 1.89 元，隨著第 4 季傳統購物與跨境電商旺季到來，捷迅總經理孫鋼銀對本季營運樂觀看待。

捷迅指出，自去年第 3 季起淘汰標案客戶負毛利航線並調整客群，改為大量承接由中國轉口至歐美各地網購包裹客群，效益逐漸顯現，今年第 3 季單季電商客戶占比已達 42.6%。

隨著電子商務跨境貿易蓬勃發展，捷迅指出，已有更多貨物由中國大陸出口至歐美各地，改以 B2C 模式進行，在雙十一貨量和歐美聖誕節前出貨旺季激勵下，樂觀看待本季表現。

不過，捷迅也提醒，面對美中貿易戰衝擊，儘管部分客戶為規避關稅採急貨方式提前出貨，但這只是短期現象，未來爆量出貨能否維持暫採保守態度觀望。

另外，孫鋼銀說明，美國近日傳有意退出萬國郵政聯盟，但退出程序至少需要一年，這段時間美國應會試圖就郵政費率進行談判，談判破裂受衝擊最大的可能就是中國小型電商企業，此事件一定會對客戶現有交易模式造成衝擊，但實際上，各國貿易行為將不會中斷，更多的供應商更可能採小宗出貨方式，由傳統 B2B 模式改為 B2C 模式來節省關稅，且這樣的方式只會愈來愈頻繁。

因此，對於捷迅而言，結合現有營運據點並提前布局整合各地優勢 (美國海外倉、香港中轉倉)，並以現有電商客群擴大服務，反而是一大利基。