受惠電商熱潮 捷迅前三季EPS 1.89元 對Q4營運樂觀看待

國際貨運承攬業者捷迅 (2643) 前三季財報今出爐，合併營收為 19.7 億元，較去年同期成長 2.41%；每股盈餘(EPS)1.89 元，獲利年成長率更達 38.97%。面對即將到來的雙十一貨量及歐美聖誕節前出貨大增的狀況下，捷迅總經理孫鋼銀表示，對於第四季營運持續看好。法人估今年獲利有機會超越去年。捷迅自 2017 年第三季起淘汰標案客戶負毛利航線並調整客群，大量承接由中國大陸轉口至歐美各地網購包裹客群，成績著效，今年更擴大招攬，以第三季單季而言，電商客戶佔比已達 42.6%。隨著電子商務跨境貿易蓬勃發展，現在更多的貨物由中國大陸出口至歐美各地改以 B2C 的模式進行。



在傳統空運承攬方面，面對中美貿易戰衝擊疑慮，雖然部分客戶為規避關稅採急貨方式提前出貨，但這只是短期現象，對於今年底之後這樣的爆量出貨能否維持，捷迅採保守態度觀望。此外，在空運客群方面，捷迅在今年 8 月新進客戶──全球前 3 大之電子 IC 通路供應商亞洲區多條航線之承攬業務，帶動全集團營收及獲利成長，並提高與供應商雙向議價能力。



美國近日傳有意退出萬國郵政聯盟，但退出程序至少需要一年，這段時間美國應會試圖就郵政費率進行談判，如談判破裂受衝擊最大的，可能就是中國大陸小型電商企業。捷迅表示，雖然美國退出一定會對客戶現有交易模式造成衝擊，但在地球村的概念下，各國貿易行為將不會中斷，更多的供應商更可能以化整為零、小宗出貨方式，由傳統 B2B 出貨模式改為 B2C 模式來節省關稅，且這樣的方式只會愈來愈頻繁。



對於捷迅而言，結合現有營運據點並提前布局整合各地優勢（美國海外倉、香港中轉倉），並以現有電商客群擴大服務，反而是一大利基；提供客戶貨物中轉來台再轉包裹、郵政等多元出貨模式作為選擇，搶先市場領先同業，創造新一波商業模式並挑戰獲利再成長。



捷迅表示，台灣空運轉口業務成長非常快，主要是大陸貨源到台灣轉口至歐美市場。孫鋼銀表示，除既有合作對象，捷迅近期也已與大陸知名快遞公司簽約合作，推出大陸貨物轉口新服務，可望挹注第四季營運及獲利。