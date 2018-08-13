光通低迷＋中美貿易衝擊 統新上半年EPS僅0.24元

光通訊濾鏡廠統新 (6426) 受到光通訊需求維持低迷，及中美貿易戰影響，第二季 EPS 僅 0.02 元，累計上半年 EPS 為 0.24 元。而 7 月合併營收為 3,189 萬元，年減 14.98%，累計 1-7 月合併營收為 2.57 億元，年減 27.7%。統新第二季合併營收為 1.05 億元，毛利率為 27.25%，主要受認列存貨評價損失 949 萬元影響單季毛利率 9.08 個百分點，稅後淨利 72 萬元，EPS 為 0.02 元；累計上半年稅後淨利 8,07 萬元，EPS 為 0.24 元。



該公司表示，今年光通訊需求維持低檔，加上部分客戶受到中美貿易政策而影響短期需求量，惟公司仍將持續布局 5G 市場並積極配合客戶開發各種產規，致力於調整產品組合以期營運穩健。7 月合併營收為 3,189 萬元，年減 14.98%，累計 1-7 月合併營收為 2.57 億元，年減 27.7%。