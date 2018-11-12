趙白鴿：探索大健康之路 產業鏈和平台意識是關鍵

一橋飛架三地，天塹變通途。在世界級工程港珠澳大橋通車後，香港、澳門與珠海的聯通為整個經濟圈的未來發展帶來了無限想象空間。從香港出發，跨越一望無際的海平面，經過兩座海中人工島，便可到達「百島之城」珠海。而橫琴作為大橋一個特殊連接點，未來發展自然也備受關注。首屆十字門金融周於上周在珠海橫琴舉行，匯聚各行各界資深人士一齊探討珠海未來發展路在何方。

在金融創新成為滲透各產業發展的當下，在珠海的發展藍圖中，打造以金融聯動其他產業板塊的發展模式也成為不二之選。目前珠海橫琴的產業佈局包括金融服務、高興技術、旅遊休閒以及大健康等在內的新產業格局。

第十二屆全國人大外事委副主任委員、「一帶一路」國際智庫專家委員會主席趙白鴿，在金融周發表題為「粵港澳大灣區健康產業發展思路」的主題演講時表示，在探索珠海未來的發展方向時，「找準發展方向」和「做出特色」是重要考慮，而「金融+大健康」或許可成為一個好的出路。

與傳統意義上的醫藥行業不一樣的是，大健康產業的涵蓋範圍更為廣泛，不僅局限於傳統的望聞問切和就醫吃藥，而是一整條醫療醫養行業產業鏈。趙白鴿認為，大健康產業鏈不單是關乎醫療器械製造業，同時還與生物科技、生命科學的應用有密切關聯。她又指，若從投資者角度看，從全產業鏈的維度去考察投資機遇，亦可令到正確投資的把握度有很大提升。

而建設大健康產業的概念並非今時今日才提出，早在2016年國家發佈的《中國的中醫藥》白皮書中預計，到2020年我國中醫藥大健康產業規模或將突破3萬億，同時將保持20%的年複合增長率。以位於珠海的粵澳合作中醫藥科技產業園為例，在粵港澳大灣區的國家戰略下其正受到投資者的更多關注。

趙白鴿將我國目前大健康產業的增加值與發達國家進行對比，數據顯示目前發達國家的健康產業增加值佔GDP比重超過10%，而我國僅為發達國家的三分之一上下。她認為，目前大健康產業面臨一大問題是市場需求並未完全激發出來，而其背後關乎居民思想意識的轉換，對健康的投資還遠遠不夠。不過挑戰同時也意味著機遇的存在，趙白鴿表示，當下亦有見到大健康產業正在逐漸提倡自我健康管理，提示人們建立正確的健康理念，而這一變化蘊藏著非常大的機遇。

粵港澳大灣區建設加上港珠澳大橋的開通，將為珠海帶來疊加式的發展機遇。趙白鴿將珠海比作一個發展「寶地」，她認為珠海的發展需要找準方向發力，亦強調產業組合的重要性，認為在招商引資等工作時，應把大健康概念的全產業鏈因素都考慮進去。

此外，她認為在產業發展中「平台」起著至關重要的作用，認為金融和技術等方面的統籌能力、不同板塊和學科的跨界配合以及市場的作用，這三大因素所構建的「平台」在當下社會中可進行快速的信息交換，對於產業發展來說便顯得尤為重要。