中美貿易摩擦背景下橫琴的發展使命

十年前的橫琴，還是一個蕉林綠野、農莊寥落的邊陲小島；而今天的橫琴，是一個連通三地，充滿生機和活力的自貿新區。橫琴也是國家主席習近平日前視察廣東的第一站，這已經是十年來他第四次到當地考察。

自橫琴開發建設以來，全區生產總值從2.85億元(人民幣‧下同)增長到183.6億元，翻了逾63倍，年均增長68.32%；固定資產投資從19.08億元增長到412.31億元，翻了20.6倍，年均增長46.83%；吸收外資更翻了972.7倍，年均增長136.35%。

隨著港珠澳大橋的通車，粵港澳大灣區內的每一個城市，都被帶入新「大橋經濟」時代，尤其是珠海橫琴新區，亦成為內地唯一與港澳陸地相連的自貿試驗區。正值大橋開通之際，橫琴新區打造了一場金融跨界產業科技、歷史文化、體育的盛事---「十字門金融周」。

珠海市市委常委、副市長祝青橋在金融周開幕式上致辭時表示，未來珠海將抓住港珠澳大橋，大灣區建設等機遇，依託橫琴自貿區，以推動金融業創新發展，促進金融更好地服務實體經濟為中心，深化中港澳金融開放合作，積極聚集金融資源，努力打造珠江西岸區域的金融中心。

目前，橫琴新區已有6559家各類金融企業，註冊資本達9875億元，股權、創投、私募、資產管理、科技金融機構聚集效應突出。承託橫琴金融構建起的20種細分金融業態，以及配套完善的多層次金融服務體系，橫琴智慧金融產業園將打造完整的入駐、孵化、上市產業鏈。

在開幕式上，多位嘉賓共同探討橫琴的未來發展規劃與定位。中信集團原董事長中信改革發展研究基金會的理事長孔丹，就當前中美貿易摩擦情勢，對未來橫琴發展提出獨特的見解。中美貿易摩擦自今年2月至今，雙方持續拉鋸。美國對中國2,000億美元商品開徵關稅之後，近日美國總統特朗普稱，將於今年12月初公佈約2,570億美元的新一輪產品關稅清單。

孔丹認為，美國多次將貿易糾紛升級，其本質是產業與技術之爭，是美國以貿易爭端為由，實質是為了遏制中國產業向高端發展，遏制中國的科技創新反超美國。他說，事實上中國與美國相比，確實在技術領域，如集成電路，航空發動，高端數控機床等產業，都相較深遠，無法比擬。

孔丹表示，對此格局，中國應運用新的舉國體制以應對，包括對外開放統一，以及把自主創新和引進創新統一。正是由於面對中美關係轉變的重要歷史背景下，橫琴的發展除了背靠粵港澳大灣區和一帶一路戰略，更要站在在對外開放的前端，在走中國特色道路的前端，依託橫琴的自身優勢，開闢出新的發展之路，這也將對打破美國的遏制有重要的意義。

這次十字門金融周活動，全方位展示橫琴特色及橫琴資源，增強橫琴金融企業歸屬感，吸引各地優質企業及金融行業精英薈萃橫琴；為過去金融產業從無到有直至成為支柱產業「承上」，為未來金融產業多元蓬勃發展「啟下」。

而在新起點上，推動橫琴金融「二次創業」，促進橫琴金融由高速發展轉向高品質發展。未來將積極打造互利共贏的交流平台，充分挖掘橫琴產業資源，吸引金融資金聚焦橫琴，促進金融服務實體經濟。