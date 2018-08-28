聲寶攜手SAP 轉型智慧企業

聲寶 (1604) 攜手 SAP 台灣 (思愛普台灣) 以轉型智慧企業，實現數位轉型藍圖。SAP 期望透過 SAP S/4HANA(新世代智慧 ERP 商業套件)，優化聲寶營運核心流程，同時，也運用 SAP C/4HANA(全方位顧客體驗解決方案)協助聲寶整合行銷、商務、銷售、服務等流程，為聲寶打造全新管理平台，快速回應市場需求，讓聲寶從傳統家電製造，進一步轉型為「以顧客為中心」的製造服務業，打造台灣製造業數位轉型的嶄新典範。隨著創新科技急遽發展造成消費型態不斷改變，聲寶期望藉由 SAP S/4HANA 建立穩健營運流程，全新數位核心就此成形。聲寶也宣示，未來將不再只專注於製造生產選擇，因而選擇 SAP C/4HANA，以顧客為中心，打造全新經營模式，即時掌握消費者需求，以更到位的服務品質，提升整體滿意度，建立全新品牌價值。

聲寶董事長陳盛沺表示，隨著新製造時代來臨，資訊與數位化程度將決定未來品牌競爭力，公司正面臨數位轉型的關鍵時刻。藉由 SAP S/4HANA 領先的實力，相信可協助聲寶取得最即時的商業洞察，也將透過 SAP C/4HANA 深化與顧客和經銷商間的互動，並以消費者為中心，訂定全新市場策略，打造獨有競爭優勢，為快速因應瞬息萬變的市場提前做好萬全準備。

SAP 全球副總裁、台灣總經理謝良承表示，現今消費族群逐漸年輕化，如何更貼近客戶真實需求、產生更良好的互動，成為消費產業未來發展關鍵。在聲寶轉型智慧企業的過程中，將透過 SAP S/4HANA 打造單一數位化平台，整合並簡化繁雜的營運流程，落實『固本』原則。