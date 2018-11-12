豐興廢鋼連4跌 型鋼報價也下調 鋼筋開出平盤止跌助獲利

鋼筋大廠豐興 (2015-TW) 今 (12) 日開出本周盤價，國際廢鋼持續向下，本周廢鋼採購價調降 200 元，連 4 降，型鋼每公噸下跌 400 元，其中 MQ 產品附價再下跌 200 元，鋼筋則開出平盤，終止連跌情形，豐興指出，以往冬季來臨供給減少，價格多有支撐，接下來得關注廢鋼年底走勢。

豐興本周廢鋼收購每公噸再跌 200 元，來到每公噸 9100 元，為連續第 4 周下跌，鋼筋則維持平盤，每公噸 18000 元，型鋼下跌 400 元，每公噸 21400 元，為 9 月漲價後首度下跌，其中 MQ 產品附價再 200 元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本 2H 廢鋼本週報價每噸下跌至 332 美元，美國貨櫃廢鋼本週報價下跌至每噸 308-313 美元，澳洲鐵礦砂由每噸 74.1 元上漲至 77.25 美元。

豐興指出，目前國際廢鋼行情尚未出現止跌訊號，但以往到年底北半球進入冬季，廢鋼收集以及運送不易，供給減少下，價格通常有撐，接下來也還須觀察年底價格走勢。

至於鋼筋開出平盤，豐興表示，鋼筋已連跌 3 周，下游買氣觀望，開出平盤盼能加強市場信心，也有助利差表現維持，型鋼則主要是市場流通價格出現鬆動，因此配合調整價格。