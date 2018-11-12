台灣大蟬聯電信三雄10月及前10月獲利王 中華電居次、遠傳第三

電信三雄 10 月及前 10 月獲利出爐，其中台灣大 (3045) 分別以 0.39 元及 4.27 元雙雙蟬聯獲利王；其次是中華電 (2412) 分別以 0.34 元及 3.83 元居次；遠傳 (4904) 則以 0.22 元及 2.6 元排名第三。台灣大哥 10 月自結合併營收為 97.8 億元，EBITDA 為 25.6 億元，營業利益 14.5 億元，稅後淨利 10.7 億元，每股盈餘 (EPS) 為 0.39 元。累計前 10 個月合併營收 969.5 億元，EBITDA 為 266.7 億元，營業利益 153.4 億元，稅後淨利 116.2 億元，EPS 為 4.27 元，達成全年財測目標的 85%。



台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，10 月份電子商務營收持續增加，年成長達 26%，資訊與通訊業務專案驗收入帳金額亦較去年同期大幅增長，此外，行動加值服務收入穩定成長，加上致力於手機補貼與通路佣金等成本管控，若以適用 IFRS 15 前的國際會計準則，10 月核心業務 EBITDA 較去年同期成長 3.6%，累計前 10 個月核心業務 EBITDA 則較去年同期成長 5.2%。



中華電信 10 月份合併自結營業收入為 177.7 億元，年減少 5.4%，主因語音服務持續被 VoIP 取代、行動服務營收持續受市場競爭因素而減少，以及資通訊專案收入減少，抵銷銷貨收入、網際網路應用加值與 MOD 營收的增加；營業成本及費用為 144.4 億元，減少 2.1%，主要是網路互連費、商品成本及專標案成本減少；營業淨利為 33.3 億元，減少 17.5%；稅前淨利為 34.0 億元，減少 16.3%；歸屬於母公司業主的淨利為 26.6 億元，減少 19.6%；每股盈餘為 0.34 元；累計前 10 月每股盈餘為 3.83 元。



截至 10 月底止，光世代寬頻用戶數為 361.1 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 199.0 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶亦達 140.7 萬戶。MOD 客戶數達 195.0 萬戶。行動上網客戶持續成長，4G 客戶達 917.6 萬戶。



遠傳電信 10 月份遠傳合併總營收為 73.08 億元，合併 EBITDA 與稅後淨利分別為 21.33 億元與 7.15 億元，10 月每股盈餘 (EPS) 為 0.22 元。累計至今年 10 月，遠傳合併總營收為 716.54 億元，累計合併 EBITDA 與稅後淨利為 229.68 億元與 84.64 億元，每股盈餘 (EPS) 為 2.6 元。

