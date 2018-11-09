台灣大搶進車聯網市場有斬獲 多家車廠將導入服務

台灣大 (3045) 近年積極佈局物聯網及車聯網，與亞洲最大電信聯盟 Bridge Alliance 的合作，也加入 NTT DOCOMO 主導的亞洲物聯網計畫(Asia IoT Program，簡稱 AIP)，近日更順利導入一家國際車廠上線，未來還將陸續有 1~2 家車廠加入。台灣大指出，推動車聯網是國際車廠和電信營運商的趨勢，台灣大將車聯網列為業務拓展的重點。未來將同時透過 Bridge Alliance 和 NTT DOCOMO AIP 的合作發揮綜效，共同拓展全球車聯網和物聯網商機。迎接 5G 物聯網時代，台灣大持續透過 eSIM 技術佈局市場，首波即鎖定車聯網應用。台灣大表示，據觀察，在所有物聯網的應用領域當中，以車聯網的需求與商機最大。以車廠的應用情境為例，汽車的銷售、配送、銷售、使用等環節往往會涉及到不同國家，因此對於需要經營跨國市場的車廠來說，Global eSIM 可帶來更好的成本效益。以車聯網佈局而言，對於未來的連網汽車、無人車應用市場，也都有極大的發展潛力。



台灣大表示，現今物聯網市場已走向國際化、碎片化的趨勢，台灣上中下游相關廠商要走向國際化，強而有力的合作夥伴及可靠的生態系不可或缺，才能有效整合。台灣大未來將持續透過 Bridge Alliance 及 NTT DOCOMO 亞洲物聯網計畫，與橫跨亞洲 34 個國家 / 區域的電信商，拓展物聯網市場合作版圖。台灣大將鎖定深耕解決方案的垂直整合，讓台灣企業客戶能更容易擁抱物聯網的國際市場。



台灣大自 2016 年以來，即持續透過 Bridge Alliance 與國際電信業者和跨國客戶拓展各種物聯網商機的可能性，為台灣首家推動連線管理平台 (Connectivity Management Platform, CMP) 概念的電信商，透過 CMP 平台自主管理大量的物聯網連線設備。另外，也多次透過 Bridge Alliance 與國際電信盟友進行 eSIM 門號切換展示，成功吸引企業客戶矚目。

