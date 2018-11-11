油價連4跌！國內汽、柴油價格明起調降0.7及0.8元

台灣中油公司自明（12）日凌晨零時起調降各式汽油價格每公升 0.7 元及柴油價格每公升 0.8 元，調整後的參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 28.5 元、95 無鉛汽油每公升 30.0 元、98 無鉛汽油每公升 32.0 元、超級柴油每公升 26.5 元。



台灣中油表示，本週原油受石油輸出國組織（OPEC）與俄國產量達今年高峰以及美國禁運伊朗石油力道減弱，降低全球面臨供應短缺風險，導致價格下跌。依浮動油價機制計算，本週 95 無鉛汽油應調零售價為 30.0 元。



本週調價指標 7D3B 週均價為每桶 70.49 美元，較前週 74.55 美元下跌 4.06 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.158 元，國內油價依公式計算降幅為 4.74％，汽、柴油每公升應各調降 0.7 元及 0.8 元。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。



台灣中油將密切注意國際油價走勢，並依據平穩機制調節國內油價。國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。