天貓雙11成交額逾2135億人民幣 再寫新高 較去年成長27%

阿里巴巴旗下網購平台天貓，今年「雙 11」全日成交額 (GMV) 達人民幣 2135.5 億元 (約新台幣 9460 億元)，持續創下新高，也是阿里巴巴在購物節總成交額首度超過人民幣 2000 億元。

這場最初以中國單身一族為由，無端創造的零售慶典，如今不僅已經成為阿里巴巴的一個重要風向標，甚至對中國也是如此。分析師們關注電商零售額增速放緩、美中貿易緊張的氣氛中，對中國零售可能產生的影響。

據阿里所公布的數據，天貓 21 秒就突破人民幣 10 億元成交額，比 2017 年快了 7 秒；隨後 2 分 5 秒突破人民幣 100 億元，比 2017 年快了接近 1 分鐘。

由最終結算的全天交易額，較去年 1682 億元的記錄增長近 27%，同時，這是 2009 年首次雙 11 的交易額人民幣 5000 萬元的 4270 倍。

除了阿里之外，網易考拉、蘇寧易購、拼多多和京東等平台也利用這個機會大促銷，也很快在凌晨宣布成交額突破億元人民幣。

去年阿里雙 11 創造了 1682 億元的 GMV，今年僅用時 15 小時 49 分 39 秒就打破了此一紀錄。京東則在當天早上 9 時 36 分就超越了 2017 年的紀錄，截至下午 2 時累計下單金額高達人民幣 1354 億元。蘇寧國際公布的雙 11 數據顯示，11 日 0 點過後的 97 分鐘，銷售額就超去年全天銷售額。

GMV 紀錄一再刷新，很大程度上得益于統計範圍的擴大，因隨著雙 11 的口碑拓展，以及餓了麼完成合併，本地生活類也納入了阿里的數據範圍。天貓總裁靖捷認為，阿里巴巴利用其所有平台，讓雙 11 變成一個包括餐飲和娛樂在內的節日，把線上購物和線下實體商店聯結起來。

阿里巴巴首席執行官張勇說：「我們可以感覺到，商家在完全擁抱互聯網並幫助了消費升級。」

阿里巴巴統計，全日成交額逾億元人民幣的品牌達 237 個。10 大商品進口國成交額排行榜中，排名第一的是日本，其次為美國與韓國。以進口商品種類統計，成交額最大的是保健食品，其次為牛奶粉與面膜；海外買家購買金額最多的是連衣裙，其次為褲子與毛呢外套。廣東排名各省消費榜之首，上海則列於各消費城市第一名。