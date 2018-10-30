〈雙11概念股出列〉阿里巴巴喜迎雙11 菜鳥導入二大創新物流服務

電商年度盛事雙 11 購物節即將到來，阿里巴巴集團旗下菜鳥智能物流科技指出，機器人智能倉近期投入營運，旗下 6 家物流夥伴更首度在雙 11 啟用雲端視頻監控系統「物流天眼」，也將結合新零售概念，首次有「門店發貨」服務，而針對跨境物流，已預留大量集裝箱和包機，務求把包裹快速送達全球各地。

去年雙 11 期間菜鳥共運送 8.12 億個包裹，菜鳥表示，現在的技術足以處理更龐大的訂單運送，目前連接全球共達 3000 萬平方米的倉庫，以及超過 300 萬名物流從業人員。

菜鳥副總裁王文彬進一步說明，5 年前雙 11 訂單數量首次破億，當時完成 1 億個包裹的運送耗時 9 天，而去年僅用了 2.8 天就完成相同數量包裹的運送。

菜鳥最近上線的機器人智能倉庫座落於江蘇省無錫市的首個菜鳥物聯網未來園區，配備 700 台自動導向車 (AGV)，是中國目前最大的機器人智能倉庫，處理的包裹數量較一般傳統倉庫多 50%。

菜鳥也說明，今年在物聯網技術領域的另一突破是雲端視頻監控系統「物流天眼」，旗下 6 家物流夥伴德邦、中通、圓通、申通、百世和韻達將於今年雙 11 首度採用該系統。

「物流天眼」連接中國各地貨物轉運中心的攝像鏡頭，結合計算機視覺技術和菜鳥的算法，升級為智能物聯網裝置，可幫助快遞公司識別閒置資源和物流過程中的異常情況，並將狀況即時推送給操作人員，迅速解決問題。

德邦快遞表示，試用「物流天眼」期間，快遞場站的流轉效率提高了 15%。

另外，菜鳥也利用大數據分析能力幫助中國 15 家主要的快遞公司做好準備迎接雙 11，可避免網點包裹積壓和車輛擠塞，以及有效管理當地貨物庫存。

而對於跨境需求，菜鳥和物流夥伴已在中國預留逾 100 萬平方米的保稅倉庫，總面積較去年增加逾 80%。

不僅如此，菜鳥今年的準備工作反映了物流需求在「新零售」時代的轉變，今年雙 11 將首次有「門店發貨」服務，將貨品直接從商店送遞至顧客最快僅需數分鐘，有 280 多個城市將同步導入此短程運送服務。