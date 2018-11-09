雙11將開打 五大網購通路比一比 信用卡回饋最高29% 

雙 11 即將開打，各大網購通路大打促銷戰，雙 11 想省更多，除了把握折扣，及領好折價券外，刷信用卡的優惠也不能錯過，統計 PCHOME、淘寶、Yahoo 購物、蝦皮購物、MOMO 購物等五大網購通路的信用卡滿額回饋發現，信用卡回饋都 10% 起跳，其中，玉山 Pi 拍錢包信用卡回饋最高達 29%，只要選對信用卡，小資族就可以在這波雙 11 購物時刷得更划算。

雙 11 五大網購通路滿額回饋活動中，多家銀行購物回饋幾乎都是 10% 起跳，但國泰世華、玉山銀行、台北富邦、台新等都有 MasterCard 限定加碼優惠，加碼後回饋翻倍直達 20%，其中，台新銀行還有「海外交易回饋 2.5% 現金回饋無上限」。

而「富邦數位生活卡」將於雙 11 當天上午 11:11 分開放 5000 個 MasterCard 新戶禮優惠名額，先搶名額再辦卡，累計刷卡滿 7200 元，即可獲得 1600 元 7-11 抵用券，回饋率高達 22%，搭配數位生活卡指定通路消費 2% 現金回饋，回饋率直飆 24%。

但最殺的信用卡是玉山 Pi 拍錢包信用卡，只要雙 11 當天使用該卡，於淘寶網、momo 購物網、蝦皮購物及 Yahoo 購物中心，因為刷玉山卡本身就有單筆刷滿 11111 元， 贈 1200 刷卡金，MasterCard 再加碼 600 元的優惠，而玉山 Pi 拍錢包信用卡又有專屬好康，只要單筆滿 10000 元以上，就再加贈 1100 元刷卡金，回饋率達 26%。

玉山 Pi 拍錢包信用卡因為是與 PChome 合作，所以於 PChome 線上購物更威，只要 Pi 拍錢包信用卡綁定 Pi 拍錢包，雙 11 當天在 PChome 線上購物付款，單筆滿萬贈 1500 元刷卡金 (15%)+1100 元刷卡金 (11%)+3.5% P 幣，等於回饋高達 29.5%。

雙 11 網路購物節的始祖是淘寶，不過，平常使用信用卡在淘寶購物會被收取 3% 的信用卡付款手續費以及 1.5% 的國外交易手續費，但是趁著雙 11，淘寶和各大銀行攜手推出優惠，卡友不僅免去了手續費的負擔，還可以倒賺刷卡金。

此外，淘寶今年還與 LINE 合作，透過「LINE 購物」前往淘寶網站購買商品，單筆訂單不限金額，LINE Points 點數 11% 回饋。

只是要注意的是，會員登入 / 註冊與消費過程，都需要在單一視窗與相同載具內完成，這樣系統才能記錄得到是透過 LINE 購物前往所完成的消費訂單，也就是說，卡友如果先前往淘寶天貓購物將商品加入購物車，後續透過 LINE 購物前往至淘寶購物將購物車結清，此方案將不列入 LINE Points 回饋。

面對各銀行的回饋好康，安心比 iCompare 提醒，卡友們需注意各家銀行滿額回饋活動多有限制名額，或是需先登錄等，鎖定好參加哪間銀行活動後記得到銀行官網確認詳細活動內容，卡友記得搶先登錄，每家銀行各不相同，卡友得記住正確時間上線登錄，免得刷到了滿額，卻拿不到回饋。