〈美股慶祝台股跟漲〉選舉符合預期 普天同慶的美股能漲多久？

美國期中選舉落幕，據美國媒體報導，共和黨在參院以 52：39 的席次擊敗民主黨，而民主黨則以 229：206 的席次在眾院取得多數席位。在川普剩下的未來兩年任期內，共和、民主兩黨將各掌美國國會半壁江山。

11 月 8 日，美國期中選舉開票結果符合預期，美股電子盤早盤漲多後維持小漲，台股受到週選擇權結算影響，短線上來到 9900 點後權值股漲幅受限，在不確定因素減少下，短線投機氣氛回籠，台股中小股表現強，被動元件、光學、矽晶圓又再次見到強彈，成交量增溫至 1100 億元水準，技術面持續觀察上檔 9900 整數關卡壓力，尾盤一度站回萬點。

期中選舉結果 影響短暫

民主黨拿下眾議院、共和黨控制參議院，一般預期川普政府難再推出擴張財政政策刺激的法案。這樣的預期心理造成目前債券殖利率、美元下跌，短期對美股是有利的；但從長期來看，對美國股市則是不利的，因為川普將無法再推出推動美國股市上漲的政策。

因此，分析師認為，美國國會選舉的結果對美元、美國債券殖利率下跌的影響是短暫的，因為財政政策應該會維持現狀。

2017 年 12 月稅改法案通過之後，直到 2027 每年美國政府財政赤字都將超過 1 兆美元，要再大舉擴張財政政策來刺激經濟已十分困難，況且未來當家眾議院的民主黨，應該不會配合川普擴大支出。若民主黨想修改已於去年底通過的企業減稅法案，恐怕共和黨掌控的參議院也不會點頭，兩黨抗衡下，政策不會出現大轉彎。

受限赤字 政策難作多 觀察更重貿易戰

未來 9 年，每年美國財政赤字都將超過 1 兆美元，而且是逐年增加，因此未來美國政府每年都將需要大量發行公債，彌補因減稅法案而減少的稅收。加上美國工資持續成長，美元及債券殖利率在擺脫了選舉結果的短暫影響後，還是會回到原來的上升軌道。

但未來，川普政府難再推出財政支出計畫，而減稅法案對美國經濟及企業獲利的正面效果也已經逐漸降低，這將限制未來市場對股市持續上漲的期待。除非未來川普選擇結束貿易戰，才能在缺乏政策激勵的情況下，彌補美股上漲動能。

選後美股持續反彈慶祝，也暫時降低台股投資人偏空的影響。外資短線持觀望態度，對後市是否能維持反彈動能也謹慎看待，而台股未來走勢如何變化，可以觀察美股選後慶祝行情和聯準會利率決議，做為判斷的依據。