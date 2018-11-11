〈觀察〉5G爆發商機將來臨 短期內仍有三大挑戰

5G 時代即將來臨，各國緊鑼密鼓開始籌備，市場看好將帶動小型基地台 (Smallcell) 等基礎建設需求增加、終端應用帶動下，網通廠可望迎來爆發性商機，不過目前來看，無論是國內外均面臨政策與建置成本考量、終端應用與技術發展待突破，加上貿易戰干擾，短期內能否有大幅貢獻，還值得觀察。

中國大陸 5G 預計將於 2020 年正式商轉，歐美各國、台灣也陸續進入籌備階段，市場普遍看好 5G 商機可望開始浮現，2020 年將迎來成長爆發年，但有界者認為，目前看來短期要大幅成長仍面對多項挑戰。

業者指出，5G 建置成本所費不貲，回報期也成為電信運營商考慮的重點，鄰近的中國大陸雖然有政府政策加持，被視為擁有最大潛力商機的市場，但基礎建置多由其國內領導通訊廠商主導，台廠要分食商機也面臨挑戰。

此外，在終端應用方面， 5G 終端設備應用從智慧手機，擴大到車聯網、物聯網等多樣化產品，但目前來看，無論是在行動設備的散熱、或是傳遞穩定性都還有待技術突破或是驗證，加上物聯網、車聯網需大規模應用，也要長時間發展。

業者強調，5G 發展將是未來長期趨勢是不變的，但冀望短期內可以帶動可觀的產業獲利，目前還需要觀察，且在美中貿易戰干擾下，導致短期市場需求端保守，中期也恐面臨供應鏈大洗牌，對廠商來說也是一大挑戰。