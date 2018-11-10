高階會談暖場G20 美中出現重大分歧

《彭博社》報導，週五 (9 日) 美中恢復高階會談，在聯合記者會中，雙方代表都坦率地表達在外交和國防安全方面的重大分歧，並認為雙邊合作仍然至關重要，為月底即將登場的 G20 川習會預先暖場。

美方代表國務卿龐皮歐 (Mike Pompeo）、國防部長馬提斯 (Jim Mattis）週五在華府接見了中國國防部長魏鳳和與中國國務委員楊潔篪，兩國在數月緊張關係後恢復高階會談，時間還落在 G20 峰會前幾周，被外界認為極具重大意義，堪稱 G20 川習會觀察前哨站。

記者會中，針對伊朗原油進口、少數民族、中國內政等議題，雙方代表都坦率提出外交和國防安全方面的分歧看法。

龐皮歐表示：「川普政府希望與中國合作減少伊朗石油的進口，因為川普退出伊朗核子協議後，美國正在重新實施制裁。」楊潔篪則重申，中方認為伊朗與六大國之間的協議仍必須遵守。

雖然龐皮歐稱這次美中高階會談達成了不錯的建設性對話，但也坦承他對中國南海軍事化議題，向中國施加壓力，並對中國對穆斯林少數民族的待遇表示憂心。

楊潔篪對此則警示美國切勿干涉中國內政，並表示：「中國需要南海安全設施來保護人民，以應對來自外部的威脅。」

馬蒂斯強調：「雙方同意建立軍事衝突和危機通信網路。」魏鳳和則表示各國將在年底前舉行海上搜救聯合軍事演習，

魏鳳和還提到：「儘管存在一些問題，雙邊軍事關係正向前邁進。」馬提斯也提到：「雙方討論了軍事、民用船隻和飛機運作的重要性並符合國際法。」