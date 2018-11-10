呼籲華爾街別幫倒忙 鷹派白宮顧問：美中新協議都將遵循川普條款

週五 (9 日) 白宮貿易顧問 Peter Navarro 點名高盛等金融機構別介入美中貿易談判，並警示：「美國和中國之間的任何新貿易協議都將遵循川普的條款，而不是華爾街的條款。」

Navarro 週五警示：「作為中國政府影響力的一部分，華爾街銀行家或投資者企圖在 G20 高峰會前向川普施壓，但相反地，他們其實是削弱了川普談判地位，這樣的情況對大家不會有任何好處。」

他進一步解釋：「如果華爾街 (金融界) 參與進來，暗示其參與美中談判，美中間任何達成的交易都會變調變味，因為這都將要得到高盛和華爾街的認可。」

Navarro 沒有提供有關華爾街銀行家或投資者如何向白宮施壓的更多細節。

Navarro 週五演說提到金融界正在向川普施壓。(圖：AFP)

Navarro 主張華爾街應退出談判，並要求：「貿易投資者應該將他們數十億美元轉向幫助重建製造業失業影響的地區。」Navarro 直接點名高盛，要求該企業將資金投入俄亥俄州城市代頓，轉向投資美國。

Navarro 提到：「川普有勇氣和智慧對抗全球主義精英，對抗世上那些進行不公平貿易行為的國家，川普在解決這個問題上做得非常出色，他不需要華爾街的幫助。他不需要高盛的幫助。美國和中國之間的任何新貿易協議都將遵循川普的條款，而不是華爾街的條款。」

預計美國總統川普將在 11 月 30 日至 12 月初舉行的 G 20 高峰會上與中國國家主席習近平討論貿易問題。

中國官員並未表示準備好滿足美國的主要要求，例如停止竊取知識產權、強制技術轉讓的做法，減少美企進入中國市場限制與中國科技企業安全議題。

向來強硬的反中的 Navarro，以對中鷹派的經濟觀點而聞名。不斷升級的貿易戰中，Navarro 一直鼓勵川普總統與中國方面進行強硬的對話，兩大經濟強國都對對方價值數十億美元的商品威脅徵收關稅。