美股盤中─道瓊下跌逾240點 但本週仍大幅上漲

由於油價進一步下跌，引發投資人擔憂全球經濟減緩，美國股市週五中場下跌，但本週仍可望大幅上漲。道瓊盤中下跌逾 240 點。

台北時間 00:51

道瓊工業平均指數下跌 228.63 點或 0.87% 至 25962.59。

Nasdaq 指數下跌 132.87 點或 1.73% 至 7398.01。

S&P 500 指數下跌 30.72 點或 1.10% 至 2776.11。

紐約原油下跌 0.8% 至每桶 60.16 美元，盤中一度跌破 60 美元，為自 3 月以來首度跌破該關卡。油價亦進一步跌入了空頭市場領域，即自 52 週高點下跌逾 20%。

中國的經濟數據令人失望，亦壓低了市場氣氣。中國汽車業協會說，10 月國內銷售下降 11.7%，為連續第四個月下降。上海綜合指數下跌 1.4%。

在美國，Caterpillar 股價下跌 3.2%，通用汽車下跌 2.2%。

股價下跌重燃了全球經濟可能減緩的擔憂，而此時聯準會 (Fed) 亦有意進一步緊縮貨幣政策。週四，Fed 決議維持利率不變，一如預期，但央行官員的談話顯示，將持續升息。

儘管 Fed 在發布的會後聲明中指出，企業投資減緩，但預期央行仍將進一步緩慢升息。上個月，交易員謹慎，即因擔憂 Fed 的升息行動。

但在期中選舉後的大幅漲勢後，股市本週仍可望大幅上漲。

本週至週四收盤為止，S&P 500 與道瓊分別上漲了 3.1% 與 3.6%。Nasdaq 上漲了 2.4%。

美國期中選舉結果，民主黨贏得眾院控制權，共和黨則維持住參院多數席位。此一結果已廣為預期。根據美銀美林指出，自 1928 年以來，在此一政府型態下 -- 即國會分裂加上共和黨總統，S&P 500 平均每年上漲 12%。

分析師說，目前股市的情況是 "良好，但可能有意外"，波動與震盪使得部份投資人守於場外。